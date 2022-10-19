Журналист Eleven Sports Italia Маттео Оккьюто высказался о российском полузащитнике «Венеции» Денисе Черышеве.

«Безусловно, Черышев оказал хорошее влияние на лигу c приходом в серию Б. Он сразу отличился, приехав в «Венецию» перед закрытием трансферного окна, забил два гола и отдал голевую передачу в матче против «Кальяри». Денис добавил опыта команде, состоящей из молодых игроков. Лидерские качества Черышева важны для «Венеции». Болельщики довольны Денисом с учетом его отличной игры — три гола и передача в первых пяти матчах, при чем в старте он начинал только одну», — приводит слова Оккьюто Metaratings.ru.

Также итальянский журналист считает, что 31-летний полузащитник все еще сохраняет шансы попасть в клуб серии А.

«Несмотря на то, что Денису 31 год, он сохраняет шансы примерить футболку клуба Серии А. Но «Венеции» трудно продать его в ближайшее время», — заявил Оккьюто.

Черышев перешел в «Венецию», которая выступает в серии Б, в конце августа нынешнего года на правах свободного агента. На счету россиянина 2 гола и одна результативная передача в пяти матчах за команду.