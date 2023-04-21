Зидан хочет возглавить «Ювентус»

Французский специалист Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус», сообщает RMC Sport.

По данным источника, 50-летний тренер готов посвятить себя долгосрочному, прогрессивному проекту, даже если это означает, что первые несколько лет он не будет играть в еврокубках. Туринский клуб является для Зидана приоритетным вариантом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» намерен пригласить Зидана на пост главного тренера. Клуб хочет предложить экс-наставнику «Реала» контракт на 120 миллионов евро, который будет рассчитан на два года.