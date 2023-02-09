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Италия

Сегодня, 14:40

Ибрагимович — о завершении карьеры: «Если бы я делал все для себя, уже курил бы сигары на острове»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном завершении игровой карьеры.

«Желание демонстрировать свой талант каждый день — это не только личное. Я хочу передавать свой опыт другим футболистам. Хочу передать им все, что у меня есть. Это тоже мой вызов, моя цель. Речь не о моем эго. Мне 41 год, я играю в «Милане» и нахожусь на вершине. Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя. Если бы я делал все для себя, уже курил бы сигары на острове. Если я могу быть примером и лидером, я это делаю», — приводит слова Ибрагимовчиа Sport Mediaset.

Действующее соглашение 41-летнего шведа с «Миланом» рассчитано до лета 2023 года.

Россонери располагаются на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков за 21 матч.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
серия А
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