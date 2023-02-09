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Италия

Сегодня, 14:34

Бывший форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в «Сампдории»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес продолжит карьеру в «Сампдории», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 32-летний испанец, который является свободным агентом, в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с итальянским клубом до конца июня 2023 года с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Хесе был турецкий «Анкарагюджю», за который он выступал с июля 2022 года, забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах. 12 января футболист расторг контракт с командой.

Хесе Родригес
Футбол
ФК Сампдория
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