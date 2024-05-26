«Аталанта» лишила Италию шестой путевки в Лигу чемпионов. Миранчук без голевого паса из-за офсайда Лукмана

Победив «Торино», берагмаски отправили «Рому» в Лигу Европы.

Триумф в Лиге Европы закрыл тему возможного ухода Джан Пьеро Гасперини в «Наполи». 66-летний тренер остается в Бергамо и готовится к возвращению в Лигу чемпионов. От бергамасков, кстати, зависело, каким будет представительство Италии в главном еврокубке. Чтобы туда попала еще и финишировавшая шестой «Рома», «Аталанте» нужно было сохранить пятую позицию и ни в коем случае не подняться выше — в топ-4.

Это прямо тема про национальные интересы, и, в принципе, можно было бы ради страны особо не напрягаться против «Торино». Победное похмелье — оно такое. Только все расклады спутала «Болонья», которая в субботу сенсационно проиграла «Дженоа». То есть при отставании от четвертой строчки на два очка осчастливить «Рому» могло одно — отсутствие у «Аталанты» побед в двух последних матчах. Никакой оговорки тут нет, ведь игру бергамасков с «Фиорентиной» перенесли на 2 июня. Соответственно, победитель Лиги Европы и пока еще финалист Лиги конференций сыграют через неделю после заключительного для остальных команд тура.

Только бергамаски, в стартовый состав которых снова не попал Алексей Миранчук, показали, что на любые расклады им плевать, а собственная репутация выше чьих-то интересов. Да, примерно половина тайма потребовалась хозяевам на раскачку, но до перерыва одна из самых крепких оборонительных линий Италии получила две пробоины. А могла и три, однако «Торино» простил не попавший в угол Де Кетеларе. Впрочем, потом бельгиец здорово проявил себя в роли ассистента.

Полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе (в центре) в матче против «Торино». Фото Reuters

В первом случае Де Кетеларе наградил передачей Скамакку, и окрыленный включением в расширенный список кандидатов в сборную Италии на Евро-2024 форвард образцово пробил с разворота. А уже ближе к перерыву на удар был выведен Пашалич, после атаки которого к отраженному вратарем мячу первым успел не утоливший свой голевой голод еврокубковым хет-триком Лукман. Стадион взревел от восторга, а в той части Рима, чьи сердца отданы «Роме», стало совсем грустно.

Ну а Лукман и не думал останавливаться и во втором тайме. Из-за нарушения правил его второй гол не засчитали (уже второй у «Аталанты»), но нигерийца это только завело, и он заставил Тамеза нарушить правила в собственной штрафной. На этот раз исполнявший пенальти Пашалич шансов вратарю не оставил. И только после этого Гасперини, которому устроили персональную овацию перед началом второго тайма, выпустил на поле Миранчука.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

Не сыгравший против «Байера» Алексей явно соскучился по футболу и включился в игру, словно на табло горят два ноля. Блестящий пас на Лукмана не стал голевым из-за пославшего мяч в сетку из офсайда нигерийца. Опять же после передачи россиянина промахнулся из хорошей позиции Пашалич. Когда же наш легионер ворвался в штрафную с правого фланга, возможно, стоило бить, а не пытаться максимально улучшить позицию и ассистировать одноклубнику. Или бывшие партнеры по «Торино» просто знали, как поступит Миранчук, и заставили его действовать так, а не иначе.

В любом случае принципиально это ничего не меняло. «Аталанта» четвертая и уже через неделю может обойти «Ювентус» и финишировать третьей. «Роме» же остается утешиться Лигой Европы.