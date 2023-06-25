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Скандалы

Сегодня, 13:00

Моуринью поссорился с УЕФА и со скандалом ушел из ассоциации. Все из-за ссоры с судьей — не первой в карьере Жозе

Артем Белинин
Тренер Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
Тренер Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
Тренер Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Португальский тренер в своей стихии.

«Благодарю вас за приглашение присоединиться к футбольному совету УЕФА, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего участия в этой группе. Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение. Убедительно прошу Вас сообщить о моем решении также президенту Александру Чеферину. С уважением, Жозе Моуринью», — так тренер «Ромы» разорвал отношения с УЕФА. Жозе не впервой влипать в скандалы.

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Что случилось?

Моуринью крупно поссорился с УЕФА после финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1, 1-4) — португалец на парковке стадиона бросился на главного судью того матча Энтони Тэйлора с обвинениями во всем на свете. Этим приключения несчастного рефери не закончились — позднее ему угрожали римские фанаты и даже напали на него в аэропорту Стамбула.

Само собой, УЕФА уже через несколько дней пообещал сурово наказать всех, кто повинен в нарушении порядка в финале. И Моуринью был лишь одним из длинного списка — так, санкции получили отдельные болельщики, оба клуба-финалиста и даже участники команд. Но Жозе за свою эпатажную атаку на Энтони Тейлора шел под суд отдельно.

Дело тренера рассматривали дольше, чем у остальных, и 21 июня прилетело суровое наказание. Моуринью получил дисквалификацию на четыре еврокубковых матча (отдельные эксперты и вовсе требовали бан на 10 игр) и, конечно же, не стал с этим мириться. На следующий день он вышел из футбольного совета УЕФА, чем, кажется, порвал все связи с организацией.

Тренер Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Футбольный совет УЕФА — это что вообще такое?

Стоит подробнее рассказать о том, что за заведение покинул Жозе и насколько это важно для футбола. Спойлер: жест скорее символический, потому как футбольный совет — тоже чисто ритуальный орган.

УЕФА объявила о создании футбольного совета в начале апреля — по задумке, европейская футбольная элита должна была раз в год собираться в швейцарском Ньоне, чтобы рассуждать о правилах игры. В совет вошли действительно сливки от футбола — от Зидана и Капелло до Фигу и Чеха, фамилии впечатляли. В том числе в совет позвали Жозе.

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Первое заседание прошло 24 апреля 2023 года в живописной штаб-квартире организации в Ньоне. На нем, как и положено консультативному органу, не происходило ровным счетом ничего важного. Достаточно посмотреть на список рекомендаций, которые УЕФА презентует на своем сайте, как плод работы совета:

  • футболистам не следует сигнализировать об игре рукой, если мяч отскочил в руку от тела игрока;
  • не каждое касание рукой должно наказываться предупреждением;
  • за симуляции судьям следует наказывать гораздо строже и решительнее;
  • если в результате игры рукой команда была лишена гола, не стоит сразу удалять нарушителя — нужно разобраться, умышленно ли это было сделано.

Как видно, рекомендации футбольного совета отнюдь не судьбоносные. Для ежегодной встречи живых легенд как-то даже жиденько. Кстати, то эпохальное заседание Моуринью пропустил — а после выхода из совета, вероятно, пропустит и в следующем году. Но вряд ли футбол от этого сильно потеряет.

Тренер Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Жозе — известный скандалист

Кажется, в карьере португальца не было спокойных сезонов — он всегда с кем-то ругался, воевал, дрался... Но особой строчкой в списке врагов Жозе стоят судьи — так что неудивительно, что ситуация с Энтони Тейлором раскрутилась в глобальную ссору с УЕФА.

Так, в 2005 году после матча «Барселоны» и «Челси» (2:1) в Лиге чемпионов Моуринью уничтожил карьеру шведского судьи Андерса Фриска — тот удалил Дидье Дрогба, а Жозе в ответ обвинил рефери в сговоре с тренером каталонцев. Причем обставил все правдоподобно — сказал, что видел, как Фриск заходил к тренеру сине-гранатовых Франку Райкарду в раздевалку, где они о чем-то беседовали. В УЕФА не поверили интригану и выписали бан на два матча, вот только фанатов «Челси» было не остановить — они морально уничтожили Фриска, и арбитр в расцвете сил был вынужден уйти на пенсию. Ситуация получилась настолько неприятная, что перед судьей извинялся даже Дрогба.

Та история ничему не научила Жозе — потом он еще много раз был забанен за споры с арбитрами; но одна из самых известных историй случилась в «Интере». Во второй сезон португальца в Италии, во время матча с «Сампдорией», судья Паоло Тальявенто еще в первом тайме удалил двух игроков Моуринью. Тренер в ответ показал скрещенные руки, будто бы скованные наручниками, — намек на то, что его команду искусственно ограничивают. В УЕФА акционизм не оценили и выписали Жозе бан на три матча — вместе с гигантским штрафом в 40 тысяч евро.

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Немало банов португалец получал, тренируя «Реал»; без конца воевал с судьями в «Челси» и «МЮ». Но сезон-2022/23, как кажется, получился самым жестким — Моуринью за игровой год заработал три удаления от рефери. Если что, ни у одного игрока серии А нет даже двух красных карточек.

Впервые Жозе удалили в сентябре в матче против «Аталанты» — он набросился на рефери с претензией, что тот не ставит «Роме» очевидные пенальти. Потом португалец получил красную в октябре — в игре с «Наполи». А окончательный рекорд Моуринью установил в феврале, когда накинулся на четвертого судью с матерщиной — здесь прилетела третья карточка.

Кажется, такой сезон не мог закончиться иначе, как скандалом с Энтони Тэйлором. Жозе не на шутку разошелся и получил один из самых рекордных банов в карьере. Дело для него вполне привычное. Жаль только, что легенды в Ньоне теперь будут заседать без Моуринью.

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Жозе Моуринью
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