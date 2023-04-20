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Италия

Сегодня, 21:40

«Ювентусу» вернули 15 снятых ранее очков. Команда поднялась на третье место, но дело еще не закрыто

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Ди Мария и Федерико Кьеза.
Фото Global Look Press
Заседание по делу «Ювентуса».
Фото Global Look Press
Фанаты «Ювентуса» поддерживают свою команду.
Фото Global Look Press
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Туринцы могут лишиться баллов снова.

По итогам апелляции «Ювентусу» вернули 15 очков, которые с клуба были сняты в январе по делу о фиктивном приросте капитала.

Как сообщают итальянские СМИ, гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии удовлетворила апелляцию «Ювентуса» по делу о фиктивном приросте капитала до нового разбирательства. По итогам апелляции «Юве» вернули 15 очков, которые с клуба были сняты в январе. Теперь Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола должен провести повторное рассмотрение дела.

После возврата 15 очков в таблице серии А «Старая синьора» вышла на 3-е место, обойдя «Рому», «Милан», «Интер» и другие клубы. Туринцы на два балла отстают от идущего третьим «Лацио» и на 16 — от лидера чемпионата «Наполи».

Фанаты «Ювентуса» поддерживают свою команду.
Фото Global Look Press

Слушание о возвращении «Ювентусу» 15 очков шло 2,5 часа

Разбирательство по апелляции «Ювентуса» прошло 19 апреля в Гарантийной коллегии. По данным Tuttosport, заседание продлилось около 2,5 часа. После него судьи удалились на совещание, но не вынесли решения. Вердикт был оглашен лишь сегодня.

При этом решение не окончательное, и «Ювентус» может снова потерять очки в суде по итогам повторного разбирательства — такая вероятность остается. Теперь Гарантийная коллегия должна в течение 30 дней обнародовать причины, почему апелляцию «Ювентуса» удовлетворили. После этого суд может назначить новое дело.

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«Чисто теоретически возможно, что суд даже подтвердит снятие с клуба 15 очков. Проблема теперь в том, чтобы понять, как количественно измерить число баллов для снятия. Есть также вероятность, что наказание будет таким, какое первоначально запрашивалось федеральным прокурором, — снятие девяти очков», — пишет La Gazzetta Dello Sport.

Ясность по делу «Ювентуса» должна наступить в течение ближайшего месяца.

Заседание по делу «Ювентуса».
Фото Global Look Press

За что наказали «Ювентус»?

«Ювентус» был наказан за финансовые махинации в середине января 2023 года. Тогда суд Федерации футбола Италии назначил клубу наказание в виде снятия 15 очков.

Туринцев обвиняли в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов. За счет этого «Ювентус» увеличил собственный капитал на 700 миллионов евро. Туринский клуб делал это для того, чтобы документально компенсировать потери из-за рекордного трансфера Криштиану Роналду и его зарплаты, а также все потери, понесенные во время пандемии.

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Издание Corriere della Sera ссылалось на отчет аудиторской компании Deloitte, которая раскрыла детали фальсификации документов. Некоторые данные за 2018, 2019 и 2020 годы не были предоставлены клубом аудиторам и лиге. Они включают в себя определенные меморандумы, служебные записки и соглашения (дополнительные письма), в основном касающиеся операций на трансферном рынке с другими командами, проведенных «Ювентусом» в предыдущие годы. Некоторые из этих операций, по версии Deloitte, привели к приросту капитала.

Боссы клуба все опровергали и отмечали, что в действительности никакого прироста не было. «Ювентус» сообщил, что все махинации принесли клубу лишь 3,6% от общего дохода с 2018 по 2021 год, то есть 60 миллионов евро из 1,675 миллиарда.

После того как история вскрылась, все руководители «Ювентуса» ушли в отставку. При этом экс-президенту Андреа Аньелли, вице-президенту Павлу Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности. Все они также попали под санкции ФИФА — их отстранили от работы в турнирах под эгидой организации на разные сроки.

Новые руководители клуба — президент Джанлука Ферреро и генеральный директор Андреа Сканавино — называли наказание несправедливым. Они просили команду сплотиться и работать еще лучше. Посыл новых боссов, по данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, заключался в том, что юристы «Ювентуса» попытаются защитить интересы клуба в кабинетах, а команда должна набирать очки на поле.

В следующем туре «Юве» сыграет с лидером чемпионата «Наполи» в родных стенах. Матч теперь приобретает особый смысл, ведь туринцы вернулись в гонку за медали.

Футбол
ФК Ювентус
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