«Интер» летом лишился кучи звезд, но стал только сильнее. Прошлогодний финал ЛЧ точно не был случайностью

А Симоне Индзаги показывает, что он — топ-тренер.

Нерадзурри называли фаворитом серии А еще до начала сезона, но они все равно превосходят ожидания

Лига чемпионов — довольно рандомный турнир. В том смысле, что здесь велика роль случайности — начиная от фактора жеребьевки и заканчивая тем, что у тебя может случиться один плохой день, после которого ты прощаешься со всеми надеждами. В этом смысле гладкий чемпионат из 34-38 туров или плей-офф, где тебе нужно выиграть несколько подряд серий до четырех побед — объективно более логичный и справедливый способ выявления действительно сильнейшей команды. Хотя в этой рандомности, конечно, есть своя привлекательность. В конце концов, притягивает же некоторых русская рулетка.

Это все к тому, что прошлогодний путь «Интера» в финал Лиги чемпионов выглядел подтверждением тезиса о большой роли случая в турнире. Удачный жребий — в 1/8 финала черно-синим достался «Порту» (1:0 дома и 0:0 в гостях, когда в концовке Андре Онана пришлось постоять на голове), затем «Бенфика» (2:0 в гостях и 3:3 дома, португальцы свели матч вничью на последних минутах, когда все уже было ясно) и кризисный «Милан» в полуфинале. И вот ты уже в шаге от трофея, тем более что в одном отдельно взятом матче случиться может вообще все что угодно.

Финал с «Манчестер Сити» в Стамбуле немного поколебал эту теорию — «Интер» был ничуть не хуже, а в концовке вполне мог сравнять счет. И перед стартом нового сезона команду Симоне Индзаги большинство считало главным фаворитом серии А. Но черно-синие даже превосходят ожидания, учитывая, что летом «Интер» лишился ряда важных игроков.

И дело даже не в факте пяти побед в первых пяти турах. В этом нет ничего уникального. Так, например, начинали «Наполи» в чемпионате-2021/22, сам «Интер» в сезоне-2019/20 или «Ювентус» в турнире-2018/19 — и это только подборка за последние несколько лет (любопытно, что скудетто из этих трех случаев взял только «Юве»).

Но среди этих пяти побед было то, что в англоязычной футбольной терминологии принято называть statement. То есть матч-заявление — демонстрация силы, мощи, намерений и амбиций. Речь о дерби с «Миланом», когда «Интер» вкатал соперника в газон — 5:1 (если что, самая крупная победа с 1974 года, то есть почти за 50 лет). Забавно, что во время предматчевого перформанса фанаты «Милана» выкатили большой баннер с грустным клоуном в черно-синих цветах — но через 90 минут грустными клоунами оказались они сами и игроки их любимой команды.

«Именно такой демонстрации силы я и хотел. Это очень важный результат», — сказал после игры Индзаги.

Спустя несколько дней «Интер» прилетел в Сан-Себастьян на стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов, и уже «Реал Сосьедад» вкатывал лидера серии А в газон. «Интер» держала на плаву только гениальная игра Яна Зоммера, который тащил все, что можно и даже нельзя, а в концовке Лаутаро Мартинес нашел свой момент. И вместо заслуженного разгрома — ничья 1:1. Эти игру и результат можно считать хорошим тестом на зрелость, который «Интер» прошел. Умение не проиграть в плохой день — важный навык.

«Нам удалось остаться в игре благодаря нашему вратарю, хотя сами мы показывали не лучший футбол. Я очень доволен последними 20 минутами и тем, как мы, сравняв счет, пытались вырвать победу», — констатировал после матча Индзаги.

Симоне Индзаги. Фото Reuters

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Летом клуб покинули именитые игроки из каждой линии, но бреши мастерски заделали

Зоммер — один из примеров классной работы, которую проделал летом генеральный директор «Интера» Беппе Маротта. Не секрет, что черно-синие испытывают финансовые трудности: кризис длится вот уже несколько лет, когда начались проблемы в бизнесе у основного акционера клуба, китайской компании Suning — причины как в пандемии ковида, так и в изменившейся политике правительства страны. Поэтому должны продавать. Когда от «МЮ» пришел оффер на Онана в размере 50 миллионов евро — камерунца отпустили. Но нужно было еще угадать с заменой, и «Интеру» это удалось. Зоммер не хуже Онана играет ногами и, возможно, даже посильнее того на линии ворот.

Но помимо Онана ушли Марцело Брозович, Эдин Джеко и Милан Шкриньяр (и да, не забываем про Ромелу Лукаку). То есть «Интер» расстался с важными фигурами в каждой из линий. И по именам, наверное, стал слабее (хотя приехавший чемпион мира-2018 Бенжамен Павар вряд ли по статусу уступает тому же Шкриньяру). Но точно не слабее по качеству (пусть приглашение Хуана Куадрадо и возвращение Алексиса Санчеса и похоже на рекламную коллаборацию с итальянским пенсионным фондом).

В плане пересборки состава показательна и история Маркюса Тюрама. «Интер» дважды пытался подписать французского нападающего.

«Я должен был приехать сюда еще два года назад», — рассказывал 26-летний форвард. Тогда сделке помешала травма колена, которую получил Тюрам. Но «Интер» продолжал сохранять интерес к игроку и в итоге этим летом увел его из-под носа у «Милана». И пока француз хорош — успел забить «Фиорентине», а в дерби и вовсе соорудил гол-шедевр, пальнув в дальнюю «девятку» с угла штрафной.

Маркус Тюрам. Фото Reuters

Но при всех достижениях Маротты ключевая фигура нынешнего «Интера» — это Индзаги. 47-летний специалист — первый тренер со времен Роберто Манчини второй половины 2000-х, кто работает с черно-синими третий сезон подряд. При этом демонстрируя завидные выдержку и адаптивность. В этом смысле Индзаги, конечно, прошел хорошую школу в «Лацио» у Клаудио Лотито, но тем не менее.

Когда «Интер» договорился с «МЮ» о трансфере Онана в середине июля, «Интер» как раз должен был отправляться в предсезонное турне. В итоге команда полетела в Японию без двух основных вратарей — Самир Ханданович по окончании прошлого сезона завершил карьеру. Трансфер Зоммера был оформлен только 7 августа. И ничего, Индзаги не закатывал никаких истерик, что, мол, у него нет вратарей и так далее. Страшно представить, что устроил бы на его месте Антонио Конте, который ушел из «Интера» сразу после скудетто-2021.

«То вы говорили, что «Интер» стал слабее из-за потери ряда игроков. Теперь вы говорите, что «Интер» должен побеждать», — философски обратился Индзаги к журналистам после дерби с «Миланом».

Но помимо стрессоустойчивости он показывает и умение работать в этих условиях. Хороший пример — история с заменой Брозовича, пусть еще и до его продажи в Саудовскую Аравию. В прошлом октябре хорват получил травму, и Индзаги принял неочевидное решение отодвинуть на позицию реджисты Хакана Чалханоглу — человека, который в «Милане» играл «десятку». Да еще и поставить рядом с ним Генриха Мхитаряна, который тоже всегда считался сугубо атакующим игроком. Вскоре оказалось, что Брозович больше особо и не нужен, особенно с его зарплатой в 11 миллионов евро в год — оффер от саудитов пришелся весьма кстати.

Понятно, что пять побед на старте ничего не гарантируют. И успех в дерби может остаться самым ярким мгновением в сезоне, и в Лиге чемпионов все может закончиться где-нибудь в 1/8 финала — потому что просто не повезет со жребием. Но этот «Интер» точно заслуживает того, чтобы за ним внимательно следить.