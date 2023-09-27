Осимхен готов судиться с «Наполи» из-за видео в TikTok. Что вообще происходит с бомбардиром чемпиона серии А?

Не первый скандал Виктора.

Притягательный чемпионский «Наполи» в новом сезоне разваливается на глазах. Лучано Спаллетти покинул клуб, Хвича Кварацхелия не забивает почти 30 матчей подряд (правда, с учетом сборной), а Виктор Осимхен готов подать на неаполитанцев в суд из-за шуточного ролика. Что происходит?

Над Осимхеном странно подшутили в TikTok . Он обиделся

Скандал начался после матча с «Болоньей» (0:0). В этой игре Виктор Осимхен не реализовал пенальти, и админ канала «Наполи» в TikTok решил над этим пошутить. В ролике форвард сначала тонким голосом выпрашивает 11-метровый (добавлены субтитры: «Дайте пенальти, пожалуйста!»), а потом мажет. Получилось действительно иронично, но именно от неаполитанцев смотрится очень странно.

Это быстро поняли и в клубе, поэтому ролик вскоре удалили. Но было поздно — агент футболиста Роберто Календа высказался грозно, угрожая судом:

«То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Это серьезный инцидент, наносящий урон футболисту и усугубляющий ситуацию, когда в отношении Виктора устраивают разборки в прессе и печатают недостоверную информацию. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора».

Обиделся не только агент, но и сам Осимхен. Нигериец удалил в соцсетях все фотографии, связанные с «Наполи», но больше пока ничего не предпринимал.

Фото AFP

Это не первый конфликт после «Болоньи»

Матч, в котором Осимхен не забил тот самый пенальти, тоже закончился скандалом. Виктор не реализовал пенальти на 73-й минуте, а на 86-й форварда заменили — он уходил с недовольным лицом и повздорил с главным тренером Руди Гарсией. По информации итальянской прессы, в «Наполи» решили оштрафовать игрока за это, а в раздевалке якобы с нигерийцем провел жесткую беседу капитан команды Ди Лоренцо.

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«Если официальный аккаунт «Наполи» в TikTok может сделать такое с Виктором Осимхеном, игроком, принесшим им славу в прошлом сезоне... То они не заслуживают его. Осимхен должен попроситься покинуть «Наполи» в январе», — заявил один из фанатов.

Как в клубе решат проблемы с Осимхеном — неизвестно. Возможно, того действительно стоило летом продать в «Аль-Хиляль», когда за него давали 200 миллионов евро — но теперь уже поздно. Некоторые болельщики «Наполи» в соцсетях делятся прогнозами, что уже зимой Виктор попросится на выход — и совсем не в Саудовскую Аравию. Все-таки спрос на нигерийца точно будет, учитывая, что тот забил 31 гол в прошлом сезоне. Как пишет Football London, в «Арсенале» уже мониторят текущую ситуацию с бомбардиром.

Правда, после такого не факт, что удастся отбить заплаченные за него «Лиллю» в 2020-м 75 миллионов евро (сейчас Transfermarkt оценивает Осимхена в 120). К слову, сейчас прокуратура Рима внесла президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса в список подозреваемых в том, что тот подал ложные бухгалтерские отчетности касательно трансфера форварда. Речь идет о фиктивном приросте капитала. Из-за того же в прошлом сезоне с «Ювентуса» сняли (правда, позже вернули) 10 очков. Финансовая гвардия уже провела обыски в Италии и Франции и изъяла касающиеся трансфера документы.