Моуринью — все еще Особенный, но он тускнеет. Возможно, Жозе стоило отправиться в Саудовскую Аравию

Португалец то ли потерял хватку, то ли просто заскучал.

«Рома» выдала худший старт в истории команд, которые когда-либо возглавлял Жозе Моуринью — всего пять очков в шести турах. Апогеем стало разгромное поражение от «Дженоа». Эти 1:4 дали почву для разговоров о том, что Моуринью уже не тот.

В ком дело?

«Дело не во мне. Летом я получил самое безумное предложение для тренера в истории футбола, но отказался от него». Цитата с пресс-конференции Моуринью с намеком на контракт из Саудовской Аравии, мигом разлетевшаяся по всем спортивным городам и весям.

Тут прямо хочется спросить: а в ком дело, Жозе? Ведь Моуринью — тот редкий тренер «Ромы», которому руководство покупает всех, кого он просит. Паулу Фонсека, Эусебио Ди Франческо, Винченцо Монтелла, Клаудио Раньери, Лучано Спаллетти и Руди Гарсия могли только мечтать о том, чтобы им купили Паредеса, Дибалу, Лукаку и Ауара. Два чемпиона мира, один из самых забивных нападающих Европы и один из лучших игроков чемпионата Франции двух последних лет. Фонсека и Ди Франческо довольствовались тем, что было. Раньери вообще, наверное, проклят, потому что ему в целом никогда и нигде не покупали тех, кого он просил. А Моуринью получил все, что хотел.

Впрочем, это текст не про игровые проблемы «Ромы» и не про синдром третьего сезона Моуринью, который, похоже, действительно не миф. Это текст про самого Особенного, который то ли стареет, то ли теряет хватку, то ли попросту заскучал. Потому что до того, как сказать, что дело не в нем, Моуринью примерно десять минут говорил унылые банальности.

«Я думал, что после 7:0 с «Эмполи» и победы в Лиге Европы игроки сбросят с себя груз, но этого не произошло. В матче с «Дженоа» я ожидал стабильности, прогресса, но этого не произошло».

Фото AFP

Читаешь эти слова, щиплешь себя побольнее, чтобы проснуться, а когда не просыпаешься, кричишь в экран, повторяя знаменитый мем: «Кто ты? Что ты сделал с Жозе Моуринью?!»

Как вообще мы пришли к тому, что Моуринью дает такие унылые пресс-конференции? Будто говорит не Особенный, а одетый в поношенный спортивный костюм тренер нижнечулихинского ФК «Стройметаллмонтажмаша», который когда-то мечтал о подвигах на футбольном поле, а теперь заканчивает несложившуюся тренерскую карьеру. И которому совершенно все равно, как «Стройметаллмонтажмаш» сыграет следующий матч.

Просто для сравнения — несколько примеров того, как Моуринью реагировал на неудачи раньше:

«Сегодняшнее поражение — полностью моя вина. При объявлении состава я совершил одиннадцать ошибок», — после поражения «Челси» от «Ньюкасла» в ноябре 2013-го.

«Пеп Гвардиола очень хороший тренер. Он выиграл Лигу чемпионов, которую мне стыдно было выигрывать», — в мае 2011-го, когда «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, до этого победив «Реал» Моуринью в полуфинале.

«Даже Иисус Христос не всем нравился. Что уже говорить обо мне», — ответ на критику вскоре после поражения «Интера» от «МЮ» в Лиге чемпионов и ничьей с «Палермо». Весна 2009-го.

«Лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1», — после разгромного поражения 0:5 в класико в ноябре 2010-го.

Жозе всегда умел сфокусировать внимание на себе. Он никогда не говорил про установки и самоотдачу, зато мастерски уводил критиков от команды. Мол, все вопросы сюда, критикуйте, сколько влезет, я все равно будут делать то, что хочу, потому что я — Особенный. Вот так, с большой буквы. Есть Бог, а после него сразу иду я, Жозе Моуринью, который глаголит про театры, телескоп Венгера, английский Раньери и золотой трон, а не про сбрасывание груза, стабильность и прогресс.

Моуринью перестал находить слова. Кажется, Особенный тускнеет и постепенно понимает, что для современного футбола он малость устарел.

Фото AFP

Он ведь действительно Особенный

Жозе и правда изменил футбол, но не в тактическом плане, а в человеческом. До него считалось, что тренировать может только тот, кто играл сам. Португалец доказал — это чушь вроде того, что Солнце вращается вокруг Земли. Потому что если переводчик может выигрывать Лигу чемпионов, вынося в финале человека, который как игрок становился чемпионом мира и победителем той же самой Лиги чемпионов (я о Дидье Дешаме), значит, это могут и другие. И за Моуринью в тренеры потянулись те, кто-либо не играл вовсе, либо играл в любителях: Виллаш-Боаш, Нагельсманн с Тедеско, да даже Абаскаль. Вот только никто из них не достиг таких высот, как Моуринью.

Лигу чемпионов Моуринью брал дважды. Таких тренеров довольно много, но посмотрите, с кем побеждал Жозе. Парадокс Моуринью в том, что «Реал» Моуринью тренировал три года, но даже до финала с ним не добрался. Он брал ЛЧ с «Порту» и «Интером». Ну, попробуйте повторить. И учтите еще вот какую деталь — в турнире сезона-2003/04 «Порту» выбил из плей-офф только очень слабый «Юнайтед» (сам Фергюсон признавал, что это была худшая команда за четверть века его работы). Основных фаворитов выбивали «Монако», «Депортиво» и «Челси», а «Порту» тихо снимал сливки.

В 2010-м «Интер» Жозе получил королевский подарок в виде извержения Эйяфьядлайокудля, из-за которого «Барселона» отправилась в Милан на автобусе. Так, как Моуринью, никому и никогда не фартило. Как тут не поверить в его Особенность?

Ну и, наконец, Моуринью — тренер с набором из трех разных еврокубков, который собрать очень сложно. Это не хоккейный тройной золотой клуб. Потому что в Лиге чемпионов побеждают лучшие из лучших, в Лиге Европы — те, кого из «лучших» выкинули, а в Лиге конференций — те, кто в принципе много и часто проигрывает. Чтобы собрать еврокубковый требл, надо за карьеру побыть и самым лучшим, и тем, кто чуть-чуть до клуба лучших не дотягивает, и тем, кому приходится принимать поражения как нечто привычное и повседневное. Я это к тому, что представить себе Гвардиолу или Анчелотти, выигрывающими Лигу конференций, просто нереально.

Кстати, Суперкубок Моуринью так ни разу и не выиграл. Отчасти потому, что дважды менял клубы сразу после победы в Лиге чемпионов.

Все перечисленное — атрибуты Особенного, даже, может быть, Избранного. Но в современном футболе Моуринью уже не топ. Он бесконечно далек от Лиги чемпионов — в прошлом сезоне «Рома» не боролась за нее даже при том, что с «Ювентуса» снимали очки. А даже если он в нее и вернется, его «Рома» будет также далека от победы в ней, как Плутон — от Солнца.

И тут приходит пора сказать, что предложение из Саудовской Аравии, возможно, стоило принять. Потому что тренер с тремя еврокубками и азиатской Лигой чемпионов — это еще одно достижение, достойное лишь Особенного.