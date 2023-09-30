«СЭ» поговорил с Джузеппе Малагути.

В восьмом туре серии В «Венеция» Паоло Ваноли и Дениса Черышева сыграет с «Моденой». Своим мнением о работе экс-тренера «Спартака» в Италии, а также об игре экс-полузащитника сборной России с «СЭ» поделился один из основателей и авторов сайта tuttoveneziasport Джузеппе Малагути.

— Что можно сказать о «Венеции» по итогам прошедших семи туров?

— Команда выглядит неплохо, разве что в последнем матче против «Палермо» потерпела дома поражение со счетом 1:3. Игра с «Моденой», которая приятно удивляет на старте сезона, покажет, как подопечные Ваноли держат удар.

— Какие клубы считаются главными фаворитами сезона? Чего ждут от «Венеции»?

— Как известно, напрямую в серию А выходят два клуба, а третья путевка достается по итогам серии плей-офф. Главными фаворитами мне видятся «Парма» и «Палермо». «Венецию» же я пока отношу к числу тех шести команд, которые способны сыграть в серии плей-офф. Впрочем, до конца регулярного сезона еще слишком много времени, так что наберемся терпения.

— Как оценивается работа главного тренера Паоло Ваноли?

— Он принял команду в прошлом сезоне, когда она была практически в зоне вылета. Ваноли вывел «Венецию» в серию плей-офф, а сейчас стартовал весьма неплохо. Отзывы о нем в целом положительные, его даже упоминали в контексте работы в клубах серии А. Ваноли — жесткий тренер, в его команде строго соблюдают дисциплину. Паоло очень эмоционален и делает большую ставку на высокую мотивацию. Он без стеснения убирает игрока из состава, если видит, что тот начинает халтурить на тренировках.

Паоло Ваноли. Фото ФК «Венеция»

— В России Ваноли выиграл со «Спартаком» Кубок страны. Не делится ли он воспоминаниями о работе с московским клубом?

— Не могу припомнить, чтобы Ваноли делился об этом впечатлениями в публичном пространстве. Во всяком случае в последние месяцы.

— Как дела у Дениса Черышева?

— В летнее трансферное окно говорили, что он может покинуть команду. В итоге же Денис остался в обойме. Недавно Ваноли публично его хвалил и подчеркивал, что Черышев способен помочь команде за счет своего мастерства и опыта. При этом тренер, безусловно, видит в нем прежде всего игрока замены, а не стартового состава.

— Как относятся к Черышеву партнеры по команде и болельщики?

— Насколько я знаю, в команде к нему относятся с симпатией. Видно, что Черышев — коммуникабельный человек, а его прекрасное владение испанским языком помогает ему в общении на итальянском. Что касается болельщиков, то они все-таки не так часто видят Дениса в игре, чтобы он успел сделаться одним из местных кумиров. Многие знают, что за плечами Черышева немалый опыт игры в Испании и за сборную России, но ведь травмы не позволили Денису стабильно играть в прошлом сезоне.

— Какова, на ваш взгляд, дальнейшая судьба Черышева?

— Его соглашение с клубом истекает летом 2024 года. Пока мне видится, что Черышев покинет «Венецию» по истечении срока контракта.