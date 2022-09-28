«Для Хвичи футбол — как «Диснейленд». Слуцкий — о ярком дебюте Кварацхелии в Италии

При Леониде Слуцком Кварацхелия закрепился в «Рубине» в статусе основного игрока, дорос до уровня лидера сборной Грузии, а весной уехал в «Наполи». Ниже — речь тренера о Хвиче, который стал лучшим игроком месяца в серии А и получил в Италии прозвище Кварадона.

«Хвича плакал после каждого стыка. Он не мог переносить боль»

«Когда я пришел в клуб, Кварацхелия был совсем молодым игроком. И для меня это был серьезный вызов, ведь команда боролась за выживание. Были сомнения, правильный ли выбор я сделал. Но когда на первой тренировке увидел Кварацхелию в действии, то первое чувство было таким — это хороший выбор. Подумал, что не знаю, как сложится ситуация с командой, но понимал, что обнаружил бриллиант.

Ты понимаешь, что это действительно талант, всего после пяти минут тренировки. Это легко заметить. У каждого талантливого игрока есть свои особенности в поведении. У каждого свои уязвимые места. И на первой же тренировке при первом контакте, когда Квара столкнулся с игроком, он упал и начал плакать. Я даже переживал, что потерял лучшего игрока на первом же занятии — вдруг он сломал ногу.

Но в течение минуты он встал на ноги и начал тренироваться как ни в чем не бывало. Конечно, я прервал занятие и дал ему понять, что в футболе на серьезном уровень так вести себя нельзя. Нужно быть мужчиной на поле. И это было странно: Квара не мог переносить боль, и каждый стык сопровождался плачем.

Но при этом, если говорить о его игре, Хвича использует дриблинг всегда, и не важно, есть у него свободные зоны или нет. Он движется назад или вперед, против пяти или десяти соперников — ему нет дела. Но если ты делаешь много обводок и часто идешь в дриблинг, то у тебя много стыков. И он старался избегать этой борьбы.

К примеру, в России ярких ребят вроде Хвичи каждый защитник пытается срубить в первом же стыке. Наши судьи не всегда хорошо контролируют игру. Например, в матче с «Миланом» первый жесткий стык против Кварацхелии — желтая карточка. Это правильная позиция. Если ты хороший судья, то должен защищать ярких игроков. Все приходят посмотреть на них, а не на стыки и грязь.

Поэтому у нас была специальная программа для работы с Хвичей, мы много говорили с ним, проводили индивидуальные тактические занятия.

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Общаюсь с Хвичей после каждого матча за «Наполи», пытаюсь помочь ему»

Хвича любит футбол как ребенок, для него он как поход в «Диснейленд». И если он начинал плакать, жаловаться, то покидал тренировку. Он понимал, что если хочет играть и оставаться в «Диснейленде», то не должен плакать после каждого стыка.

У нас хорошие отношения с Хвичей, и после каждой тренировки я много объяснял ему о стыках, травмах, о реакции, характере и о том, как лучше использовать свои качества.

Если вы будете говорить с Лучано Спаллетти о его слабых сторонах, то он наверняка скажет об игре в защите. Но я думаю, что сейчас в этом компоненте он выглядит гораздо лучше, чем в начале нашей работы. Тогда это была нулевая работа в обороне. Сейчас он может закрывать зоны, иногда вступать в отборы, двигаться в нужном направлении. Хвича стал играть разумнее. И он сохраняет много мячей через игру в касание, через фолы. Сейчас он на принципиально другом уровне.

Я видел все его игры за «Наполи», мы общались после каждого матча по телефону и через сообщения, анализировали моменты. Да, Спаллетти — главный, а я просто пытаюсь помочь Хвиче со своей стороны.

Думаю, в будущем он может стать номинантом на «Золотой мяч». Он может быть разнообразен и непредсказуем в атаке, хорош в физическом плане и может прибавить в игре в защите. Важно, что он настоящий фанат футбола и очень профессионален. Когда мы начали работать, он был ребенком, а футбол для него был как магазин с игрушками.

Но сейчас он всегда работает с физиотерапевтом, получает профессиональную программу подготовки. Но при этом Квара продолжает быть ребенком на поле, который искренне любит футбол. Думаю, у него большой потенциал стать одним из лучших игроков мира. Почему бы и нет?

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

«Если ты лучший в команде, то тебе нужно ее менять. Сказал Хвиче: «Ты должен уезжать»

После первого удачного сезона в «Рубине» вокруг него было очень много слухов, и некоторые клубы действительно им интересовались. Какие-то смутила цена — он недешевый футболист. Считаю, цена была нормальной. Но он был молодым игроком после первого удачного сезона, у него не было какой-то фантастической статистики — лишь четыре гола и три ассиста. Думаю, у многих клубов были сомнения. Например, у «Тоттенхэма». Обычно тебе нужен игрок, который точно готов к стартовому составу. Конечно, у клубов были сомнения по поводу Хвичи и его результативности, его игры в защите.

Мы с ним общались после сезона, и я сказал ему: «Ты должен уезжать, чтобы развиваться дальше». Я работал в Англии, Голландии, сборной и знаю, что для развития тебе нужна экстрамотивация. Если ты лучший в команде, то тебе нужно ее менять — это простое правило.

Считаю, что Квара ушел в правильный момент, в правильный клуб, к великолепному тренеру, в отличную лигу. Он невероятно счастлив и хочет развиваться, проявлять себя в Лиге чемпионов.

Сейчас Хвича думает, что живет в какой-то сказке, и не осознает, где оказался. Всего три месяца назад ты играл в РПЛ, а сейчас выходишь против «Ливерпуля». Для него это большой вызов, и я очень рад за него. Сейчас он чувствует себя на своем месте и хочет становиться лучше. У него очень трезвый взгляд на свою игру.

Удачно стартовать для него было очень важно. Если бы он начал иначе, много нервничал, допускал ошибки, сидел бы в запасе, то ему было бы труднее. Креативного игрока удачные действия окрыляют и воодушевляют. А если ничего не получается, он начинает испытывать неуверенность в себе. Я переживал, когда смотрел первую игру Хвичи за «Наполи», и был рад, что он забил, отдал ассист — невероятный дебют.