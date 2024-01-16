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Италия

Сегодня, 18:30

«Вряд ли кто-то удивится, если Моуринью поедет в Саудовскую Аравию». Итальянский журналист — об увольнении Жозе

Итальянский журналист Палладини назвал причины увольнения Моуринью из «Ромы»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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«СЭ» обсудил смену тренерского штаба в «Роме» с Энцо Палладини.

Энцо Палладини — один из самых опытных и заслуженных журналистов спортивной редакции концерна Mediaset. Он поделился с «СЭ» своим взглядом на увольнение Жозе Моуринью из «Ромы».

— Удивлены?

— Разговоры об этом, конечно, ходили, но сегодня рано утром газета Corriere dello Sport, всегда уделяющая «Роме» особое внимание, предполагала, что Моуринью остается. Ну а затем грянул гром.

Жозе Моуринью. Увольнение Моуринью из «Ромы» — конец большой карьеры Жозе в Европе

— Каковы причины отставки?

— После поражения от «Милана» «Рома» откатилась на 9-е место в серии А. Ну а до этого еще и проиграла римское дерби, не попав в полуфинал Кубка Италии. Как видите, свежие поводы для отставки точно были. Что касается глубинных причин, то американские хозяева клуба, видимо, решили, что Моуринью окончательно упустил нити управления командой и уже не способен дать ей что-то новое. Чтобы встряхнуть коллектив, хозяева убрали тренера за несколько месяцев до истечения сроков его контракта.

Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

— В 2010 году Моуринью навсегда вошел в историю «Интера», выиграв чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. Чем Жозе запомнится в «Роме»?

— Два финала еврокубков за два сезона — это большой успех для такого клуба, как «Рома». Тем более что в первом случае Жозе еще и завоевал трофей. Думаю, что у рядового болельщика «Ромы» останутся теплые воспоминания об этом тренере и ярком персонаже. А вот с ультрас отношения у Моуринью в последнее время были напряженными.

— Где нам теперь ждать португальского специалиста?

— Он ведь сам недавно говорил, что скоро может оказаться в Саудовской Аравии. Вряд ли кто-то удивится такому развитию событий.

Жозе Моуринью. Моуринью — все еще Особенный, но он тускнеет. Возможно, Жозе стоило отправиться в Саудовскую Аравию

— А Европа?

— Меня не удивит, если после Саудовской Аравии Жозе вновь объявится в Европе. Например, возглавит свою родную сборную Португалии.

— Как относитесь к разговорам о том, что Моуринью после ухода из «Ромы» окажется в сборной Бразилии?

— Слабо в это верю, если честно.

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси.
Даниэле Де Росси.
Фото Global Look Press

— Чего ждать от Де Росси на посту тренера «Ромы»?

— Думаю, что это промежуточное решение. У легенды клуба, но неопытного тренера Де Росси контракт до конца сезона, а там, если не случится какого-то чуда, следует ждать другого специалиста.

— Кого называют фаворитом на эту должность?

— Самое громкое имя пока — это, конечно, свободный Антонио Конте, который сам, правда, хочет вернуться в «Ювентус». Называют и модного Де Дзерби, работающего в АПЛ. Но у него действующий контракт и отступные порядка 10 миллионов евро. Фигурирует еще Пиоли, который летом может покинуть «Милан», и прогрессирующий Тиагу Мотта. В любом случае до лета еще есть время.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Увольнение Моуринью из «Ромы» — конец большой карьеры Жозе в Европе