Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:00

Увольнение Моуринью из «Ромы» — конец большой карьеры Жозе в Европе

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Пора в Саудовскую Аравию.

В мае 2021-го Моуринью взорвал трансферный рынок своим назначением (пока все инсайдеры писали о переговорах «Ромы» с Маурицио Сарри, Жозе подписывал контракт) и так же неожиданно был отправлен в отставку. Буквально месяц назад боссы римлян готовили новый оффер, который истекал в июне, а сегодня выгнали весь тренерский штаб, не подыскав замену.

Единственный кандидат на смену — 40-летний Даниэле де Росси, что лишь подтверждает тотальное разочарование в Жозе.

Эти два с половиной года в одном из самых стрессовых клубов Италии — в Риме хронический голод к титулам и бешеное давление фанатов и медиа — олицетворение позднего Моуринью. От которого все еще «ждут чудес как от Гарри Поттера» (это цитата Жозе перед матчем с «Миланом») и вроде бы фиксируют редкие вспышки, но продолжают жить мечтами и отводят взгляд от надоевшей рутины.

Жозе Моуринью. «В перерыве Моуринью заорал. И швырнул в стену здоровенную банку вазелина». Истории про великого тренера

С одной стороны, именно при нем случились победа в Лиге конференций и выход в финал Лиги Европы. Есть суперзвезды в составе, которые не поехали бы в «Рому» к другому тренеру. Трансферы Лукаку и Дибалы — реальный продукт обаяния Жозе, которое все еще работает при переговорах и вынуждает принимать неочевидные решения даже игроков с гораздо большими амбициями и потенциалом.

С другой стороны, есть два шестых места и текущее девятое — с составом, который обязывает как минимум идти в зоне Лиги чемпионов. Как максимум — прикидывать шансы на чемпионство. Ни того, ни другого нет — как и уверенности, что без португальца все получится. Без Моуринью не останутся Дибала и Лукаку, а новые звезды не приедут. А завершать сезон команде придется с Де Росси — иконой римлян в роли капитана, но в качестве тренера не продержавшимся в СПАЛе и полгода. Это лучше, чем с Моуринью? Очень сомневаюсь.

Фото Global Look Press

И в этих гранях и противоречиях — весь Жозе. Его списывали из категории топ-тренеров со времен ухода из «МЮ», а теперь фиксируют, что после Фергюсона он чуть ли не лучший. Провал в «Тоттенхэме» тоже перед глазами, но португалец идеально выкрутил ситуацию: «Клуб с пустой комнатой для трофеев уволил меня за два дня до финала. Невероятно!»

В отношении «Ромы» тоже готовы железные аргументы: это и первая победа в еврокубках за 61 год, и прорыв в финал Лиги Европы, что для такого клуба реально достижение. Но теперь главная проблема — вряд ли найдутся те, кто все это будет выслушивать.

Моуринью слишком резко ворвался в элиту, поднявшись от ассистента Бобби Робсона до иконы «Порту», «Интера» и «Челси», а также главного конкурента Гвардиолы. Но спустился на землю еще быстрее. Возвращение в Лондон, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»... «Рома» наверняка последний большой клуб в Европе, который нуждался в статусном имени, пиаре и, если повезет, громких победах.

Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Ставить на прошлое Моуринью в 2024-м — это все равно что гоняться со спорткарами на ретроавтомобиле: он потрясающе выглядит, классно звучит, но очень дорогой в обслуживании и медленно едет.

Футбол Жозе все еще работает, но слишком устарел на фоне современных тренеров, которые развивают (и разрывают) топ-чемпионаты. И сам португалец это прекрасно понимает.

«Рано или поздно я отправлюсь в Саудовскую Аравию, — рассуждал Моуринью в ноябре 2023-го. — Я убежден, что буду тренировать там. Двери в этот чемпионат для меня открыты, хочу лично почувствовать, как развивается лига. Не знаю, когда именно — вряд ли сегодня или завтра, но это произойдет».

Жозе Моуринью. Моуринью — все еще Особенный, но он тускнеет. Возможно, Жозе стоило отправиться в Саудовскую Аравию

Вряд ли Жозе подозревал, что «сегодня или завтра» станет актуально уже через полтора месяца. Но, похоже, другого выхода нет. Карло Анчелотти после трех лет в «Наполи» и «Эвертоне» вернулся в «Реал» и будет снова востребован в любом топ-клубе.

Потенциал Моуринью, помноженный на финансовые запросы, в Европе никто не потянет. Пора собираться в Саудовскую Аравию.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
Читайте также
Воронков оформил первый дубль в НХЛ, буллит Марченко принес «Коламбусу» победу
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА
«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию
В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»
Популярное видео
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Миранчук помог «Аталанте» уничтожить «Фрозиноне»: вышел на 27 минут и порадовал Гасперини