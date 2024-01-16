Пора в Саудовскую Аравию.

В мае 2021-го Моуринью взорвал трансферный рынок своим назначением (пока все инсайдеры писали о переговорах «Ромы» с Маурицио Сарри, Жозе подписывал контракт) и так же неожиданно был отправлен в отставку. Буквально месяц назад боссы римлян готовили новый оффер, который истекал в июне, а сегодня выгнали весь тренерский штаб, не подыскав замену.

Единственный кандидат на смену — 40-летний Даниэле де Росси, что лишь подтверждает тотальное разочарование в Жозе.

Эти два с половиной года в одном из самых стрессовых клубов Италии — в Риме хронический голод к титулам и бешеное давление фанатов и медиа — олицетворение позднего Моуринью. От которого все еще «ждут чудес как от Гарри Поттера» (это цитата Жозе перед матчем с «Миланом») и вроде бы фиксируют редкие вспышки, но продолжают жить мечтами и отводят взгляд от надоевшей рутины.

С одной стороны, именно при нем случились победа в Лиге конференций и выход в финал Лиги Европы. Есть суперзвезды в составе, которые не поехали бы в «Рому» к другому тренеру. Трансферы Лукаку и Дибалы — реальный продукт обаяния Жозе, которое все еще работает при переговорах и вынуждает принимать неочевидные решения даже игроков с гораздо большими амбициями и потенциалом.

С другой стороны, есть два шестых места и текущее девятое — с составом, который обязывает как минимум идти в зоне Лиги чемпионов. Как максимум — прикидывать шансы на чемпионство. Ни того, ни другого нет — как и уверенности, что без португальца все получится. Без Моуринью не останутся Дибала и Лукаку, а новые звезды не приедут. А завершать сезон команде придется с Де Росси — иконой римлян в роли капитана, но в качестве тренера не продержавшимся в СПАЛе и полгода. Это лучше, чем с Моуринью? Очень сомневаюсь.

Фото Global Look Press

И в этих гранях и противоречиях — весь Жозе. Его списывали из категории топ-тренеров со времен ухода из «МЮ», а теперь фиксируют, что после Фергюсона он чуть ли не лучший. Провал в «Тоттенхэме» тоже перед глазами, но португалец идеально выкрутил ситуацию: «Клуб с пустой комнатой для трофеев уволил меня за два дня до финала. Невероятно!»

В отношении «Ромы» тоже готовы железные аргументы: это и первая победа в еврокубках за 61 год, и прорыв в финал Лиги Европы, что для такого клуба реально достижение. Но теперь главная проблема — вряд ли найдутся те, кто все это будет выслушивать.

Моуринью слишком резко ворвался в элиту, поднявшись от ассистента Бобби Робсона до иконы «Порту», «Интера» и «Челси», а также главного конкурента Гвардиолы. Но спустился на землю еще быстрее. Возвращение в Лондон, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»... «Рома» наверняка последний большой клуб в Европе, который нуждался в статусном имени, пиаре и, если повезет, громких победах.

Жозе Моуринью. Фото Reuters

Ставить на прошлое Моуринью в 2024-м — это все равно что гоняться со спорткарами на ретроавтомобиле: он потрясающе выглядит, классно звучит, но очень дорогой в обслуживании и медленно едет.

Футбол Жозе все еще работает, но слишком устарел на фоне современных тренеров, которые развивают (и разрывают) топ-чемпионаты. И сам португалец это прекрасно понимает.

«Рано или поздно я отправлюсь в Саудовскую Аравию, — рассуждал Моуринью в ноябре 2023-го. — Я убежден, что буду тренировать там. Двери в этот чемпионат для меня открыты, хочу лично почувствовать, как развивается лига. Не знаю, когда именно — вряд ли сегодня или завтра, но это произойдет».

Вряд ли Жозе подозревал, что «сегодня или завтра» станет актуально уже через полтора месяца. Но, похоже, другого выхода нет. Карло Анчелотти после трех лет в «Наполи» и «Эвертоне» вернулся в «Реал» и будет снова востребован в любом топ-клубе.

Потенциал Моуринью, помноженный на финансовые запросы, в Европе никто не потянет. Пора собираться в Саудовскую Аравию.

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