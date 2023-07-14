Серию А массово покидают звезды — что происходит? Еще недавно казалось, что итальянский футбол возрождается

Минус Тонали, Брозович, Ким и Милинкович-Савич.

Полтора месяца назад мы говорили о возрождении серии А. Италия провела самый успешный за последние годы еврокубковый сезон, в каждом из финалов было по представителю кальчо, плюс еще две команды остановились на стадии полуфинала. Да, выиграть трофей так и не удалось, но все равно было ощущение подъема, так как ни в одном из матчей итальянские клубы не были однозначно слабее: «Рома» уступила «Севилье» только в серии пенальти, «Фиорентина» пропустила решающий гол на последней минуте, а «Интер», в который почти никто не верил, был очень близок к сенсации против грандиозного «Манчестер Сити».

Но сейчас, когда в разгаре трансферная жара, приходится констатировать (по крайней мере, пока) — разговоры типа «мы вернулись править» касательно серии А являются явным преувеличением. Итальянские топ-клубы теряют сильных игроков. Просто фиксируем:

1) «Интер» остался без Марсело Брозовича, Милана Шкриньяра и Эдина Джеко, а Андре Онана вот-вот перейдет в «Манчестер Юнайтед»;

2) «Милан» продал лидера полузащиты Сандро Тонали в «Ньюкасл»;

3) «Наполи» расстался с ведущим защитником Ким Мин Дже, который уехал в «Баварию»;

4) «Лацио» не смог удержать Сергея Милинковича-Савича, соблазнившегося предложением из Саудовской Аравии.

Хорошо, 37-летнего Джеко, который отправился в «Фенербахче», можно вычеркнуть из списка звезд, хотя в прошлом сезоне босниец был в порядке и, наверное, мог бы задержаться в Италии еще на год. Но вот Тонали, Ким и Милинкович-Савич — это люди из топ-10 лучших игроков лиги. В обратном же направлении пока следуют персонажи, оказавшиеся ненужными в АПЛ, вроде Рубена Лофтуса-Чика или Кристиана Пулишича, которые теперь будут играть за «Милан» (хотя тоже не пригодившийся «Челси» Фикайо Томори вырос в одного из лучших защитников серии А).

И дальше возникает вопрос: что это — тренд или просто череда совпадений?

Безусловно, у каждого клуба и каждого трансфера своя история. Того же Брозовича позвали в Саудовскую Аравию — мало кто может отказаться. А «Интер», как писала La Gazzeta dello Sport, не очень хотел удерживать 30-летнего хорвата. В клубе были несколько разочарованы поведением игрока, который осенью получил травму, долго восстанавливался и не играл, а потом как ни в чем не бывало рубился за сборную на декабрьском ЧМ-2022. Вопрос был только в цене: «Интер» хотел выторговать как можно большую сумму, но в итоге плюнул и согласился на 18 миллионов евро.

Милан Шкриньяр. Фото Global Look Press

За Шкриньяром давно охотился «ПСЖ». Прошлый сезон у 28-летнего словака не получился, и единственное, о чем могут жалеть в «Интере», так это о том, что не продали игрока в Париж прошлым летом — сейчас он ушел бесплатно.

Что касается Онаны, то когда приходят и предлагают за вратаря 50 миллионов евро плюс бонусы — сложно удержаться. Тем более что у «Интера» по-прежнему все не слишком здорово в финансовом плане. Кризис длится вот уже несколько лет, когда начались проблемы в бизнесе у основного акционера клуба, китайской компании Suning — причины как в пандемии ковида, так и в изменившейся политике правительства страны. Именно из-за этого после завоевание скудетто ушел Антонио Конте, привыкший выбивать из своих работодателей максимум на трансферном рынке.

Например, в 2021 году убытки «Интера» составили 120 миллионов евро. А зарплатная ведомость в прошлом сезоне, согласно данным ресурса Сapology, составляла более 133 миллионов евро — больше в Италии было только у «Ювентуса» (более 160 миллионов; для сравнения, у «Наполи» — порядка 75 миллионов). Тот же Брозович получал 11 миллионов евро в год, Джеко — 9,2 миллиона, Шкриньяр — 5,5 миллиона. Так что помимо прочего «Интер» неплохо почистил зарплатную ведомость.

Схожая история и у Тонали с «Миланом». Да, 23-летний полузащитник — патриот и болельщик клуба, человек с красно-черным сердцем и, несомненно, стал бы в ближайшем будущем капитаном. Но когда на столе лежит офер на 64 миллиона евро плюс бонусы — сложно сопротивляться. Да, американских владельцев «Милана» можно ругать за то, что деньги для них важнее истории, духа и прочей патетики. Но еще несколько лет назад великий клуб был на грани краха и вел судебные разбирательства с УЕФА из-за нарушения финансового фейр-плей. Дело едва не кончилось еврокубковым баном.

Сандро Тонали. Фото Global Look Press

У «Наполи», в отличие от миланских грандов, финансовых проблем нет — в том смысле, что на клубе не висят многомиллионные кредиты, долги и убытки. Аурелио Де Лаурентис в этом плане — довольно рачительный хозяин. Владелец южан, конечно, может психануть и в разгар ковидного лета, когда никто не знал, куда качнется рынок, взять и отдать за Виктора Осимхена 75 миллионов евро, но это скорее исключение. Об этом говорит и довольно скромная зарплатная ведомость.

Поэтому готова «Бавария» активировать опцию отступных в контракте Кима в размере 50 миллионов евро — отлично, продаем (в принципе, отступные и существуют не для того, чтобы удержать игрока, а чтобы отдать его подороже и за гарантированную сумму). А прошлым летом, например, «Наполи» продал в «ПСЖ» Фабиана Руиса за 23 миллиона, хотя, казалось, испанец был важнейшим элементом в полузащите.

По «Лацио» же и Милинковичу-Савичу особых вопросов нет — 28-летнего серба переманили саудовцы. Осуждать его за это — мол, выбрал деньги и все в таком духе — точно не стоит. Семь лет назад все это уже было в случае с Китаем. «Лацио» получит от «Аль-Хиляля» 40 миллионов евро, сам игрок — зарплату в 20 миллионов евро в год.

Как видим, вроде бы везде разные детали и нюансы. Но тем не менее нужно признать — итальянским топ-клубам невероятно тяжело удерживать звезд. Да, есть исключения — например, Рафаэл Леао, но новый контракт — передышка, а не свидетельство того, что португалец всю карьеру проведет в «Милане». Мало сомнений в том, что если будущим летом придет предложение из АПЛ на 100-150 миллионов, Леао продадут.

Рафаэл Леао. Фото Global Look Press

Серия А в этом смысле — лига-донор, несмотря на все последние успехи. Но на фоне АПЛ и саудовцев любая лига и любой клуб, за исключением «Реала», «Баварии» и «ПСЖ» — это донор. Такова новая реальность европейского футбола, и каждое следующее трансферное окно это подтверждает. Не просто так прошлым летом клубы из Италии, Испании, Германии и Франции вместе взятые потратили на трансферы меньше, чем одна АПЛ. Можно, конечно, сопротивляться — но это будет надуванием пузыря, который обязательно в один момент громко лопнет.