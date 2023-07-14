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Италия

Сегодня, 17:00

Серию А массово покидают звезды — что происходит? Еще недавно казалось, что итальянский футбол возрождается

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Сандро Тонали, Марсело Брозович, Ким Мин Дже и Сергей Милинкович-Савич
Сандро Тонали, Марсело Брозович, Ким Мин Дже и Сергей Милинкович-Савич.
Фото Global Look Press
Футболист Милан Шкриньяр.
Милан Шкриньяр.
Фото Global Look Press
Футболист Сандро Тонали.
Сандро Тонали.
Фото Global Look Press
Футболист Рафаэл Леао..
Рафаэл Леао.
Фото Global Look Press
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Минус Тонали, Брозович, Ким и Милинкович-Савич.

Полтора месяца назад мы говорили о возрождении серии А. Италия провела самый успешный за последние годы еврокубковый сезон, в каждом из финалов было по представителю кальчо, плюс еще две команды остановились на стадии полуфинала. Да, выиграть трофей так и не удалось, но все равно было ощущение подъема, так как ни в одном из матчей итальянские клубы не были однозначно слабее: «Рома» уступила «Севилье» только в серии пенальти, «Фиорентина» пропустила решающий гол на последней минуте, а «Интер», в который почти никто не верил, был очень близок к сенсации против грандиозного «Манчестер Сити».

Но сейчас, когда в разгаре трансферная жара, приходится констатировать (по крайней мере, пока) — разговоры типа «мы вернулись править» касательно серии А являются явным преувеличением. Итальянские топ-клубы теряют сильных игроков. Просто фиксируем:

1) «Интер» остался без Марсело Брозовича, Милана Шкриньяра и Эдина Джеко, а Андре Онана вот-вот перейдет в «Манчестер Юнайтед»;

2) «Милан» продал лидера полузащиты Сандро Тонали в «Ньюкасл»;

3) «Наполи» расстался с ведущим защитником Ким Мин Дже, который уехал в «Баварию»;

4) «Лацио» не смог удержать Сергея Милинковича-Савича, соблазнившегося предложением из Саудовской Аравии.

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Хорошо, 37-летнего Джеко, который отправился в «Фенербахче», можно вычеркнуть из списка звезд, хотя в прошлом сезоне босниец был в порядке и, наверное, мог бы задержаться в Италии еще на год. Но вот Тонали, Ким и Милинкович-Савич — это люди из топ-10 лучших игроков лиги. В обратном же направлении пока следуют персонажи, оказавшиеся ненужными в АПЛ, вроде Рубена Лофтуса-Чика или Кристиана Пулишича, которые теперь будут играть за «Милан» (хотя тоже не пригодившийся «Челси» Фикайо Томори вырос в одного из лучших защитников серии А).

И дальше возникает вопрос: что это — тренд или просто череда совпадений?

Безусловно, у каждого клуба и каждого трансфера своя история. Того же Брозовича позвали в Саудовскую Аравию — мало кто может отказаться. А «Интер», как писала La Gazzeta dello Sport, не очень хотел удерживать 30-летнего хорвата. В клубе были несколько разочарованы поведением игрока, который осенью получил травму, долго восстанавливался и не играл, а потом как ни в чем не бывало рубился за сборную на декабрьском ЧМ-2022. Вопрос был только в цене: «Интер» хотел выторговать как можно большую сумму, но в итоге плюнул и согласился на 18 миллионов евро.

Футболист Милан Шкриньяр.
Милан Шкриньяр.
Фото Global Look Press

За Шкриньяром давно охотился «ПСЖ». Прошлый сезон у 28-летнего словака не получился, и единственное, о чем могут жалеть в «Интере», так это о том, что не продали игрока в Париж прошлым летом — сейчас он ушел бесплатно.

Что касается Онаны, то когда приходят и предлагают за вратаря 50 миллионов евро плюс бонусы — сложно удержаться. Тем более что у «Интера» по-прежнему все не слишком здорово в финансовом плане. Кризис длится вот уже несколько лет, когда начались проблемы в бизнесе у основного акционера клуба, китайской компании Suning — причины как в пандемии ковида, так и в изменившейся политике правительства страны. Именно из-за этого после завоевание скудетто ушел Антонио Конте, привыкший выбивать из своих работодателей максимум на трансферном рынке.

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Например, в 2021 году убытки «Интера» составили 120 миллионов евро. А зарплатная ведомость в прошлом сезоне, согласно данным ресурса Сapology, составляла более 133 миллионов евро — больше в Италии было только у «Ювентуса» (более 160 миллионов; для сравнения, у «Наполи» — порядка 75 миллионов). Тот же Брозович получал 11 миллионов евро в год, Джеко — 9,2 миллиона, Шкриньяр — 5,5 миллиона. Так что помимо прочего «Интер» неплохо почистил зарплатную ведомость.

Схожая история и у Тонали с «Миланом». Да, 23-летний полузащитник — патриот и болельщик клуба, человек с красно-черным сердцем и, несомненно, стал бы в ближайшем будущем капитаном. Но когда на столе лежит офер на 64 миллиона евро плюс бонусы — сложно сопротивляться. Да, американских владельцев «Милана» можно ругать за то, что деньги для них важнее истории, духа и прочей патетики. Но еще несколько лет назад великий клуб был на грани краха и вел судебные разбирательства с УЕФА из-за нарушения финансового фейр-плей. Дело едва не кончилось еврокубковым баном.

Футболист Сандро Тонали.
Сандро Тонали.
Фото Global Look Press

У «Наполи», в отличие от миланских грандов, финансовых проблем нет — в том смысле, что на клубе не висят многомиллионные кредиты, долги и убытки. Аурелио Де Лаурентис в этом плане — довольно рачительный хозяин. Владелец южан, конечно, может психануть и в разгар ковидного лета, когда никто не знал, куда качнется рынок, взять и отдать за Виктора Осимхена 75 миллионов евро, но это скорее исключение. Об этом говорит и довольно скромная зарплатная ведомость.

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Поэтому готова «Бавария» активировать опцию отступных в контракте Кима в размере 50 миллионов евро — отлично, продаем (в принципе, отступные и существуют не для того, чтобы удержать игрока, а чтобы отдать его подороже и за гарантированную сумму). А прошлым летом, например, «Наполи» продал в «ПСЖ» Фабиана Руиса за 23 миллиона, хотя, казалось, испанец был важнейшим элементом в полузащите.

По «Лацио» же и Милинковичу-Савичу особых вопросов нет — 28-летнего серба переманили саудовцы. Осуждать его за это — мол, выбрал деньги и все в таком духе — точно не стоит. Семь лет назад все это уже было в случае с Китаем. «Лацио» получит от «Аль-Хиляля» 40 миллионов евро, сам игрок — зарплату в 20 миллионов евро в год.

Как видим, вроде бы везде разные детали и нюансы. Но тем не менее нужно признать — итальянским топ-клубам невероятно тяжело удерживать звезд. Да, есть исключения — например, Рафаэл Леао, но новый контракт — передышка, а не свидетельство того, что португалец всю карьеру проведет в «Милане». Мало сомнений в том, что если будущим летом придет предложение из АПЛ на 100-150 миллионов, Леао продадут.

Футболист Рафаэл Леао..
Рафаэл Леао.
Фото Global Look Press

Серия А в этом смысле — лига-донор, несмотря на все последние успехи. Но на фоне АПЛ и саудовцев любая лига и любой клуб, за исключением «Реала», «Баварии» и «ПСЖ» — это донор. Такова новая реальность европейского футбола, и каждое следующее трансферное окно это подтверждает. Не просто так прошлым летом клубы из Италии, Испании, Германии и Франции вместе взятые потратили на трансферы меньше, чем одна АПЛ. Можно, конечно, сопротивляться — но это будет надуванием пузыря, который обязательно в один момент громко лопнет.

Марсело Брозович
Футбол
Ким Мин Джэ
Сандро Тонали
серия А
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