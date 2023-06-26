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Италия

Сегодня, 20:45

«Милан» заставил уйти из клуба главного патриота в команде. Тонали плакал и не хотел уезжать, но все решили за него

Артем Белинин
Сандро Тонали.
Фото Reuters
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«Россонери» не смогли отказаться от денег шейхов.

«Тонали с детства болеет за «Милан», поэтому сделка с ними сделала меня счастливым вдвойне. Сандро был доволен, а я уважаю клуб, который знает настоящую цену деньгам», — говорил в 2020 году президент «Брешии», отправляя Сандро Тонали к «россонери». Спустя три года те подтвердили — цену деньгам они действительно знают. И опять на примере Тонали — его продали в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро.

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Не пригодившийся наследник Пирло

«Новый Пирло» — именно так называли в Италии молодого таланта. Конечно, никаким Пирло Тонали не является, как обычно не являются Лионелями всякие «новые Месси». Тем не менее 23-летеий Сандро обладает качествами, которые делают его одним из самых перспективных полузащитников Европы.

У Тонали редкое сейчас амплуа реджисты, плеймейкера-опорника, при этом в «Милане» он действительно отточил необходимые для этой роли навыки — пас, интеллект, видение поля. Сандро не сразу стал основным, ему пришлось бороться, но в минувшем непростом для «россонери» сезоне, он был одним из тех, кто удержал весьма хрупкую конструкцию от позорных результатов.

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При этом ценность Сандро на первый взгляд скрыта. Он почти не забивает, редко отдает голевые передачи — тем не менее тренеры его обожают. Все потому, что Тонали, пожалуй, лучше всех (или близко к тому) в мире выполняет невидимую работу — настолько невидимую, что часто это происходит вообще без мяча. Тем не менее тонким эстетам, четко понимающим, чего они хотят, умный выбор позиции и отличное понимание игры от Сандро могут помочь. Видимо, Эдди Хау из «Ньюкасла» как раз такой эстет, раз заказал трансфер из «Милана».

Фото Reuters

Продажа Тонали — репутационная потеря

С желанием «Ньюкасла» купить Сандро нет вопросов — Тонали талантлив, он помесь ума Пирло и напора Гаттузо, он молод и потенциально — легенда сборной Италии. Ценный актив. Плюс Эдди Хау, фантастически отработавший прошлый сезон с «Ньюкаслом», явно знает, что делает.

Но вот «Милану» от этого не проще. Точнее, болельщикам, ведь история полузащитника известна. Сандро — сын рьяного фаната «Милана», участника торсиды, сам большой фанат «россонери». Более того, итальянские издания с 2021 года писали о том, что Тонали планирует всю карьеру провести в любимом клубе. Игрок подтверждал: «Что я сделаю, если придет большое предложение о моей покупке? Я не думаю, что в моей голове что-то изменится по сравнению с тем выбором, который я сделал почти полтора года назад. Я знаю, через что мне пришлось пройти, чтобы надеть эту майку, и я совершил бы ошибку, сняв ее. Стать флагом? Это мечта каждого игрока-болельщика «Милана», но это нелегко».

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«Стать флагом», на самом деле, труднопереводимое итальянское выражение — но если коротко, означает примерно «стать символом». Тонали мечтал им стать — разумеется, почти все фанаты влюбились в него за это. И эти же люди теперь бомбят комментарии во всех соцсетях «Милана», проклиная владельцев — показательно не оскорбляя Сандро.

«Россонери» действительно поступили странно. Конечно, 70 миллионов (и еще бонусы) — это соблазнительно, рекордный трансфер в истории клуба. А учитывая маржу (за Тонали в общей сложности отдали 20 миллионов) — это вообще продажа уровня «Боруссии». Однако дортмундцы — клуб-донор, и обычно продают тех, кто хочет уйти. Кто пришел, чтобы уйти. А Сандро, по слухам, плакал, узнав о трансфере.

Шутка ли? В клубе, в котором не так давно играл Доннарумма, вытравили настоящего патриота. При этом, по данным медиа, это была именно агрессивная кампания — на Тонали давили, обещая не повышать ему зарплату до конца контракта, то есть до 2027-го. Некрасиво. Учитывая, что в прошлом году в отставку отправили легендарного Паоло Мальдини, скоро американские владельцы «Милана» станут так же ненавистны, как их коллеги из «Манчестер Юнайтед».

Фото Reuters

Что будет в «Ньюкасле»?

Как уже говорилось выше, Эдди Хау пока не давал поводов в себе усомниться, так что наверняка распорядится всеми талантами Тонали на высшем уровне. Вернее, должен распорядиться — потому что Сандро со всеми бонусами возглавит топ самых дорогих покупок в истории «Ньюкасла». И уже возглавил список самых дорогих итальянцев в истории — обогнав Жоржиньо, Буффона и Бонуччи.

Но если со стороны клуба препятствий точно не будет (надо повториться — пока «Ньюкасл» работает почти без сбоев на трансферном рынке), то что с самим Сандро? Он не хотел уходить, а даже если бы и пришлось, то точно не в новодел... Ну и куда же без бытовых условий — Ньюкасл-апон-Тайн это не Милан, там прохладно, это Северная Англия. Так что к настрою Тонали есть вопросы.

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Итальянцы в принципе редкие гости в АПЛ — в следующем сезоне еле-еле наберется пять человек. И это не просто так. Адаптация, климат, условия чемпионата — все это никто не отменял, гостям с полуострова здесь тяжело. Однако в «Ньюкасле» решили рискнуть. Могут остаться недовольны. Тонали вряд ли счастлив. Зато наверняка в восторге американские владельцы «Милана» — после рекордной продажи теперь можно долго пересчитывать деньги.

Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
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