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Сегодня, 21:01

Грузия и Португалия вышли в плей-офф молодежного Евро-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Грузия вышла в плей-офф молодежного Евро-2023.
Фото Грузинская футбольная федерация
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Сборная Грузии сыграла вничью с Нидерландами в 3-м туре чемпионата Европы среди молодежных команд — 1:1.

Счет в матче открыл грузинский полузащитник Зурико Давиташвили на 42-й минуте, а через 3 минуты нидерландский футболист Кеннет Тэйлор сравнял.

В другом матче группы А Португалия обыграла Бельгию — 2:1. В составе победителей забили Жоау Невеш (56-я минута) и Тьяго Дантас с пенальти (89-я). За проигравшую команду единственным голом отметился Йорбе Вертессен (65-я).

Таким образом, в плей-офф турнира из группы А вышли Грузия, с первого места (5 очков), и Португалия (4 очка). Нидерланды с 3 очками заняли третье место, а Бельгия — четвертое (2).

Сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф молодежного Евро.

Чемпионат Европы U21. Группа A
27 июн, 19:00. ()
Нидерланды U21
1:1
Грузия U21
Чемпионат Европы U21. Группа A
27 июн, 19:00. ()
Португалия U21
2:1
Бельгия U21
Источник: Чемпионат Европы U21
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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