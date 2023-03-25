Тренер сборной России заявила, что в январе не знали, что попадут на турнир в Бангладеше

Главный тренер женской юношеской сборной России по футболу Елена Медведь заявила, что еще в январе не знала, что случится поездка в Бангладеш.

«Еще в январе мы не знали, что сюда поедем. Ближе к февралю поступило приглашение от УЕФА. Мы часто участвовали в подобных турнирах развития, но еще никогда — в Азии. Так что письмо из УЕФА было полной неожиданностью. В прошлом году нас никуда не звали, были только товарищеские матчи — с Беларусью и Сербией. На большом турнире мы впервые за полтора года. Причем в планах не только он один — в мае турнир по программе UEFA Assist пройдет в Волгограде», — приводит слова Медведь Sport24.

В первом матче 22 марта россиянки победили команду Бангладеш со счетом 3:0. 24 марта сборная России встретится с командой Бутана. Чемпионат SAFF проводится в рамках программы развития УЕФА, цель которой — поделиться опытом организации соревнований за пределами Европы. Завершится турнир 28 марта.