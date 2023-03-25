0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 13:21

Тренер сборной России заявила, что в январе не знали, что попадут на турнир в Бангладеше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер женской юношеской сборной России по футболу Елена Медведь заявила, что еще в январе не знала, что случится поездка в Бангладеш.

«Еще в январе мы не знали, что сюда поедем. Ближе к февралю поступило приглашение от УЕФА. Мы часто участвовали в подобных турнирах развития, но еще никогда — в Азии. Так что письмо из УЕФА было полной неожиданностью. В прошлом году нас никуда не звали, были только товарищеские матчи — с Беларусью и Сербией. На большом турнире мы впервые за полтора года. Причем в планах не только он один — в мае турнир по программе UEFA Assist пройдет в Волгограде», — приводит слова Медведь Sport24.

В первом матче 22 марта россиянки победили команду Бангладеш со счетом 3:0. 24 марта сборная России встретится с командой Бутана. Чемпионат SAFF проводится в рамках программы развития УЕФА, цель которой — поделиться опытом организации соревнований за пределами Европы. Завершится турнир 28 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-25-trener-sbornoy-rossii-o-pervom-turnire-s-flagom-bolshaya-neozhidannost-yeshche-v-yanvare-ne-znali-chto-poyedem
Футбол
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной России рассказала о тренировках в Бангладеше