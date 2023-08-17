«Актобе» сыграет с «Сепси» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

Ответный матч между «Актобе» и «Сепси» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций начнется в 19.00 по московскому времени.

Официальной видеотрансляции матча «Лудогорец» — «Астана» в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на сайтах букмекерских компаний, а также на сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

В Казахстане в прямом эфире игру покажет Qazsport, также прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Первый матч, который прошел в румынском городе Сфынту-Георге, закончился вничью — 1:1.

«Актобе» в чемпионате Казахстана 2023 занимает второе место, находясь в шести очках от лидера. «Сепси» в 4-х стартовых турах чемпионата Румынии выиграл два матча и дважды сыграл вничью. Клуб стал обладателем Суперкубка страны, обыграв 1:0 «Фарул» Георге Хаджи.