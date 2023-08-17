Коробкин рассказал, что думает об ответном матче «Актобе» и «Сепси» в Лиге конференций

Бывший футболист «Актобе» и сборной Казахстана Валерий Коробкин рассказал, чего ждет от ответного матча между актюбинцами и «Сепси» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

«Домашний матч «Актобе» обещает быть жарким. В этой игре у соперников одинаковые шансы, фаворита я бы не выделял. Надеюсь, будет много забитых мячей, и матч получится интересным и интригующим. Болельщики в Актобе — это что-то особенное, и команду они погонят вперед точно. Счет может быть непредсказуемым. Пусть будет — 2:2. Но дальше, конечно, в итоге пройдет «Актобе»», — цитирует Legalbet.kz Коробкина.

Первая встреча команд прошла в Румынии и завершился ничьей -— 1:1. 17 августа пройдет ответный матч клубов.