«Буде-Глимт» Хайкина вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Норвежский «Буде-Глимт» в гостях обыграл чешский «Богемианс» в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 4:2.

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин отыграл полный матч.

В первом матче норвежский клуб дома разгромил соперника (3:0). Таким образом, команда сыграет в следующем раунде квалификации.

«Маккаби» из Тель-Авива на чужом поле обыграл молдавский «Петрокуб» — 2:0. Израильский клуб одержал победу по итогам двух встреч (5:0).

Румынский «Сепси» на своем поле разгромил ЦСКА из Софии (4:0) и сыграет в третьем квалификацинном раунде (первая игра 2:0).