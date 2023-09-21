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Лига конференций

Сегодня, 21:18

«Динамо Загреб» — «Астана»: прямая трансляция матча Лиги конференций

Матч Лиги конференций «Динамо Загреб» — «Астана» начнется 21 сентября в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Динамо Загреб» — «Астана».
Фото ФК &quot;Астана&quot;
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«Динамо Загреб» примет «Астану» в матче 1-го тура группового этапа футбольной Лиги конференций в четверг, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Максимир», начало — в 22.00 по московскому времени.

Формальные события встречи «Динамо Загреб» — «Астана» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на ресурсах букмекерских компаний. В Казахстане в прямом эфире игру покажет Qazaqstan. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Лига конференций. Группа C
21 сент, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Астана

В этом году команды уже встречались дважды в квалификации Лиги чемпионов — оба раза выиграли динамовцы с общим счетом 6:0.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года в Афинах (Греция).

Лига конференций 2023-2024, расписание матчей, календарь и результаты

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