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Сегодня, 11:50

Хавбек «Вест Хэма» Боуэн — о полуфинале ЛК против АЗ: «Мы знали, что будет сложно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с АЗ.

«Мы знали, что будет сложно. У нас было преимущество всего в один гол. Мы знаем, насколько силен АЗ дома. Они очень хорошо контролируют мяч. Поэтому мы понимали, что нам придется много защищаться. Думаю, что у нас получилось очень хорошо. Мы знали, что первые 15 минут каждого тайма они будут заряжены, и нам нужно было с этим справиться. Нелегко играть на выезде в еврокубковом полуфинале», — приводит слова Боуэна официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги конференций английский клуб встретится с «Фиорентиной».

Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
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