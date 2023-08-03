Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 21:05

«Фарул», «Актобе», «Хамрун Спартанс» и «Хапоэль» прошли в следующий квалификационный раунд Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Определились четыре клуба, которые сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

«Фарул» обыграл «Урарту» в ответном матче (3:2). По сумме двух встреч (6:4) в следующий раунд вышел румынский клуб.

«Актобе» проиграл «Торпедо» из Кутаиси со счетом 1:2, но благодаря победе в первом матче (4:1) прошел дальше.

«Динамо» из Тбилиси во втором матче проиграло клубу «Хамрун Спартанс» (0:1, первый матч 1:2) и вылетело из Лиги конференций.

«Паневежис» и «Хапоэль» сыграли вничью — 1:1. В третий квалификационный раунд по сумме двух встреч (2:1) вышел клуб из Беэр-Шева.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
03 авг, 19:00. Banants Stadium (Ереван)
Урарту
2:3
Фарул
Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Tcentralny (Актюбинск)
Актобе
1:2
Торпедо Кт
Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
03 авг, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Динамо Тб
0:1
Хамрун Спартанс
Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Aukshtaitija (Паневежис)
Паневежис
1:1
Хапоэль Беэр-Шева

Лига конференций
ФК Актобе
ФК Динамо (Тбилиси)
ФК Торпедо (Кутаиси)
ФК Урарту
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
1
Обсудить
Читайте также
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сабах» Мусаева вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Стипиди: «В Лиге Европы и Лиге конференций играют какие-то аулы со всей Европы»