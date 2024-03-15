«Олимпиакос» вырвал победу у «Маккаби» и вышел в 1/4 финала Лиги конференций

«Олимпиакос» обыграл «Маккаби» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 6:1. Встреча прошла на стадионе в Бачка-Топола.

Греческая команда забила три гола еще в первом тайме. В начале второй половины «Маккаби» отыграл один мяч, но почти сразу гости вернули себе преимущество в три мяча. Так как первая встреча завершилась победой изарильской команды со счетом 4:1, команды сыграли еще два тайма по 15 минут, где нападающие «Олимпиакоса» Стефан Йоветич и Юсеф Эль-Араби довели счет до разгромного.

Таким образом, «Олимпиакос» вышел в 1/4 финала. Жеребьевка состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.