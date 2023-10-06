ПАОК выиграл у «Айнтрахта» благодаря голу в концовке, Оздоев провел на поле 67 минут

ПАОК обыграл «Айнтрахт» дома в матче 2-го тура групповой стадии Лиги конференций — 2:1.

На 28-й минуте первый гол забил форвард хозяев Андрия Живкович. На 68-й минуте нападающий гостей Омар Мармуш сравнял счет, однако на 90-й минуте защитник ПАОК Константинос Кульеракис забил победный гол.

В других матчах вечера «Астон Вилла» победила «Зриньски Мостар» (1:0), «Норшеллан» разгромил «Лудогорец» (7:1), «Фенербахче» оказался сильнее трнавского «Спартака» (2:1), а «Фиорентина» сыграла вничью с «Ференцварошем» (2:2).