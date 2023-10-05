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Лига конференций

Сегодня, 21:44

Лига конференций: «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Брюгге», «Лилль» не сумел обыграть фарерский «Клаксвик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Буде-Глимт» — «Брюгге».
Фото Reuters
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«Буде-Глимт» дома уступил «Брюгге» в матче 2-го тура группового турнира Лиги конференций — 0:1.

Единственный гол на 20-й минуте забил Ханс Ванакен.

Российский голкипер норвежского клуба Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провел весь матч.В паралле

«Буде-Глимт» с 1 очком замыкает группу D Лиги конференций. «Брюгге» (4 очка) занимает вторую строчку в квартете.

В параллельном матче этой группы швейцарский «Лугано» обыграл «Бешикташ» (3:2), уступая со счетом 0:2 по ходу встречи.

В игре группы A «Лилль» на выезде не сумел обыграть фарерский «Клаксвик» — 0:0.

Лига конференций. Группа D
05 окт, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
0:1
Брюгге
Лига конференций. Группа D
05 окт, 19:45. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
2:3
Лугано
Лига конференций. Группа A
05 окт, 19:45. Torsvollur (Торсхавн)
Клаксвик
0:0
Лилль
Лига конференций. Группа A
05 окт, 19:45. Stozice Stadium (Любляна)
Олимпия Л
0:1
Слован Бр
Лига конференций. Группа B
05 окт, 19:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Брейдаблик
0:1
Заря Лг
Лига конференций. Группа B
05 окт, 19:45. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
2:0
Маккаби Тель-Авив
Лига конференций. Группа C
05 окт, 19:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Балкани
2:0
Динамо З

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/conferenceleague/2023-2024/groups/
Футбол
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