«Базель» по пенальти обыграл «Слован» и вышел в 1/4 финала Лиги конференций

«Слован» на своем поле проиграл «Базелю» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:2, по пенальти — 1:4.

В основное время в составе хозяев голами отметились Малик Абубакари и Юрай Куцка. За «Базель» мячи забили Рикардо Калафьори и Зеки Амдуни.

Перед серией послематчевых пенальти «Слован» заменил вратаря. Вместо Адриана Хована вышел Мартин Трновски.

В серии 11-метровых точнее оказались игроки «Базеля» — 4:1.

Первый матч между командами закончился вничью (2:2). Таким образом, «Базель» вышел в 1/4 финала турнира.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций пройдет 17 марта в Ньоне.