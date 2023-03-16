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Лига конференций

16 марта, 23:29

«Базель» по пенальти обыграл «Слован» и вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Мария Гусева
«Слован» — «Базель».
«Слован» — «Базель».
Фото Reuters
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«Слован» на своем поле проиграл «Базелю» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:2, по пенальти — 1:4.

В основное время в составе хозяев голами отметились Малик Абубакари и Юрай Куцка. За «Базель» мячи забили Рикардо Калафьори и Зеки Амдуни.

Перед серией послематчевых пенальти «Слован» заменил вратаря. Вместо Адриана Хована вышел Мартин Трновски.

В серии 11-метровых точнее оказались игроки «Базеля» — 4:1.

Первый матч между командами закончился вничью (2:2). Таким образом, «Базель» вышел в 1/4 финала турнира.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций пройдет 17 марта в Ньоне.

Лига конференций. 1/8 финала
16 мар, 20:45. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
2:2
Базель

Футбол
Лига конференций
ФК Базель
ФК Слован
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