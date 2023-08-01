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Лига конференций

1 августа, 22:29

«Фенербахче» разгромил «Зимбру» в ответном матче квалификации Лиги конференций

Мария Гусева
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«Фенербахче» на выезде разгромил «Зимбру» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 4:0.

Дублем отметился Миши Батшуайи, еще по голу забили Душан Тадич и Исмаил Юксек.

Первый матч между командами также завершился победой «Фенербахче» (5:0). Турецкий клуб вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет с победителем пары «Дифферданж» — «Марибор».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
01 авг, 20:30. Zimbru (Кишинев)
Зимбру
0:4
Фенербахче

В другом матче «Бальцан» и «Неман» сыграли вничью — 0:0.

Первая встреча завершилась победой «Немана» (2:0), который прошел в следующий раунд квалификации турнира.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
01 авг, 20:30. Victor Tedesco Stadium (Хамрун)
Бальцан
0:0
Неман

Футбол
Лига конференций
ФК Зимбру
ФК Неман
ФК Фенербахче
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