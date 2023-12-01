Драка в Бирмингеме: польские фанаты атаковали полицейских

Трое полицейских пострадало в Бирмингеме от действий польских фанатов

Перед матчем Лиги конференций между «Астон Виллой» и «Легией» в Бирмингеме произошли столкновения между полицией и фанатами польского клуба.

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Службы безопасности англичан давно обратили внимание на агрессивное поведение польских фанатов. Два года назад группировка «Легии» устроила драку со стражами порядка в Лестере перед матчем Лиги Европы, в которой пострадали 20 полицейских.

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В начале октября фанаты проявили «характер» в стычках с голландской полицией до и после игры с «АЗ».

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В Бирмингеме решили сократить продажу билетов на гостевой сектор. За несколько дней до матча руководства «Астон Виллы» и «Легии» договорились, что у болельщиков польского клуба будет 1700 билетов. Это на 400 меньше, чем рекомендовано правилами УЕФА.

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Накануне решающего поединка в группе Лиги конференций по требованию полиции руководство «Астон Виллы» неожиданно еще сократило квоту — до 1000 человек.

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Владельцы и руководство «Легии» в знак протеста отказались приехать на матч в Англию. А вот болельщики польского клуба на стадион отправились. Почти три тысячи фанатов планировало попасть на игру в Бирмингеме с билетом или без него.

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За час до начала матча у стадиона их встретили полицейские и оттеснили на парковку возле арены. Попытка успокоить разгоряченных в пабах фанатов ни к чему не привела. Поляки стали бросать в полицейских камни, бутылки, взрывать петарды, запускать ракеты. Фото Reuters Фото Reuters Фото Reuters Трех пострадавших во время столкновений полицейских отправили в госпиталь. Фото Reuters Полиция задержало около 150 польских фанатов. Фото Reuters Фото Reuters Фото Reuters Было принято решение не открывать гостевой сектор на игре. Фото Reuters Фото Reuters Болельщиков «Астон Виллы» попросили не покидать места в перерыве и не отвечать на провокации. Фото Reuters

«Астон Вилла» обыграла поляков со счетом — 2:1 и заняла первое место в группе.