Слезоточивый газ, атака спецназовцев и арест футболистов. Жесткая стычка польских фанатов в Нидерландах

В ситуацию уже вмешалось правительство Польши, а премьер-министр выступил с заявлением.

Матч АЗ — «Легия» в Лиге конференций был омрачен скандалом. Клуб из Алкмара победил со счетом 1:0, но самое обсуждаемое сейчас — не игра команд на поле, а действия голландской полиции. Ситуация накалилась еще до начала встречи, а после финального свистка двух игроков польского клуба задержали. Рассказываем подробности.

До игры болельщики пытались попасть на стадион без билетов

Перед матчем на стадионе в Нидерландах было неспокойно. Фанаты «Легии» штурмом пытались взять входные ворота арены «АФАС». Находившийся на месте спецназ не смог остановить толпу ярых польских болельщиков. Один из сотрудников правопорядка подвергся нападению и потерял сознание.

Из-за беспорядков у входа на трибуну гостей пришлось пустить в ход слезоточивый газ. Фанаты «Легии» также отобрали у спецназа перцовые баллончики и дубинки.

По договоренности болельщики «Легии» должны были сначала добраться до Гааги и получить заранее приобретенные билеты. Оттуда их отвезли бы на автобусе до арены. Однако, по данным полицейских, многие приехали на стадион самостоятельно, пытаясь проскочить через турникеты «зайцем». Как сообщили в полиции, никого из нарушителей не задержали, а ситуация была под контролем.

Также известно, что болельщикам польского клуба нельзя было посещать центр Алкмара из-за подготовки к 450-летию города. Но поскольку в четверг вечером появились признаки того, что фанатская торсида из Польши не будет соблюдать соглашения (они устроили пиротехническое шоу), мэр города обозначил территорию вокруг железнодорожной станции Алкмар и стадиона «АФАС» как зону риска для безопасности. Это означало, что сотрудники правоохранительных органов могли останавливать и обыскивать всех людей. Ситуация из-за этого накалилась до предела.

Полиция охраняет сектор с гостями из Польши. Фото AFP

Что произошло после матча

После финального свистка служба безопасности долго не выпускала футболистов «Легии» со стадиона. И это при том, что арену покинули игроки голландского клуба, представители АЗ и журналисты. После того как полякам дали возможность выйти к автобусу, началась очередная заварушка. Сотрудники полиции набросились на игроков «Легии». Попал под раздачу и президент клуба Дариуш Миодуский — его ударил один из полицейских в маске. Тренера по физподготовке Михала Кветневского избили дубинкой.

После этого главный тренер польской команды Коста Руньяич призвал всех срочно зайти в автобус. Однако незадолго до этого на защиту одноклубников и президента встали капитан команды Жозуэ и защитник Радован Панков — их задержали, надели наручники и отвезли в отделение, где они находятся до сих пор. Полиция также хотела задержать и босса клуба Миодуского, но этого не произошло.

Жозуэ и Панкову теперь могут предъявить обвинения в нападении на сотрудников полиции. По данным СМИ, футболисты останутся под стражей в Нидерландах до выяснения всех обстоятельств.

Футболисты «Легии» после матча успокаивают трибуны. Фото Getty Images

Что говорят представители «Легии» об инциденте

Член совета директоров клуба Ярослав Янковский назвал поведение полицейских возмутительным, а произошедшее — «беспрецедентной степенью агрессии и хамства».

«Большой скандал. Физическая неприкосновенность многих игроков и персонала была нарушена службами безопасности и полицией. Это беспрецедентная ситуация».

По его словам, попытки освободить задержанных футболистов пока оказались безуспешными.

«Консул проснулся и попытался им помочь, но местные органы правопорядка не хотят с ним разговаривать. Необходимо связаться с сербским и португальским консулами. Также был контакт с польским посольством. На данный момент неизвестно, смогут ли задержанные вернуться в Польшу вместе с командой».

Глава отдела маркетинга и коммуникаций «Легии» Александра Калиновска заявила, что некоторые игроки и сотрудники клуба действительно не сели в автобус.

Жозуэ. Фото Reuters

«Да, нас задержали в бизнес-зоне, а некоторые игроки, сотрудники и журналисты не смогли покинуть стадион и сесть в автобус. Невозможно описать все то, что происходило ночью«.

«Легия» также опубликовала заявление на своем официальном сайте, в котором говорится, что полицейские и охрана стадиона вели себя агрессивно.

«Когда всем игрокам удалось покинуть стадион, возле автобуса началась драка, Жозуэ и Радован Панков защищали своих товарищей по команде от произвола со стороны охраны и местной полиции».

На произошедшее уже отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий:

«Очень тревожные сообщения из Алкмара. Я поручил министерству иностранных дел предпринять срочные дипломатические меры для выяснения ночных событий, — написал политик в соцсетях. - К польским игрокам и болельщикам должны относиться в соответствии с законом. Мы не согласны на его нарушение».

Отъезд «Легии» в Варшаву изначально был запланирован 6 октября. Уже через два дня команду ждет матч в чемпионате Польши с «Ракувом».