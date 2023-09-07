Баженов прокомментировал попадание в состав «Спартака» на ретроматч памяти Ильи Цымбаларя

Экс-полузащитник «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о попадании в состав красно-белых на ретроматч памяти Ильи Цымбаларя против сборной мира.

«Я не разделяю матчи, для меня они все особенные. Выступить за команду ветеранов «Спартака» — особенная ценность и ответственность. С другой стороны, ощущение праздника, желание, чтобы зрители получили удовольствие, организаторы, те люди, которые выйдут на поле. Это объединяет людей, позволяет игрокам вспомнить, что они делали на поле, и показать зрителям, что и сейчас они кое-что могут», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

В матче будут участвовать Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Луиз Робсон и многие другие легенды.