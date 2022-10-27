Гендиректор «Севастополя»: «После всех заявлений Гейропы иного выхода, кроме интеграции крымских клубов в РФС, не вижу»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в интервью «СЭ» раскритиковал УЕФА за отсутствие помощи крымскому футболу со стороны организации.

— Премьер-лига КФС была создана под эгидой УЕФА. Была от него какая-то существенная помощь за эти годы?

— В 2014-м, когда Крым и Севастополь вернулись в свое родное государство и граждане получили российские паспорта, наши три клуба зашли в ПФЛ — «Севастополь», «Таврия» и «Жемчужина» из Ялты.

Начали чемпионат, провели несколько матчей, и затем Украина отправила письмо в УЕФА с требованием снять команды. И наши клубы исключили из соревнований, иначе дисквалифицировали бы российские сборные и клубы из международных турниров. Что и произошло в этом году.

А в дальнейшем УЕФА впервые в мире сделал особую футбольную зону, назвав ее Премьер-лигой Крымского футбольного союза. И если это под эгидой УЕФА, то организация должна была финансировать данный турнир, помогать клубам: чтобы могли участвовать, чтобы шло развитие футбола в регионе. Но этого не произошло.

Я вернулся домой в 2016-м после работы в «Рубине» и в 2017-м меня назначили генеральным директором «Севастополя». За эти пять лет не слышал ничего от УЕФА по этому вопросу, не видел его представителей в регионе. Никаких решений для помощи футболу Крыма от них не было. Хороша организация, которая сделала турнир под своей эгидой, но бросила команды. Как это понимать?

Поэтому решение о вхождении клубов Крыма и Севастополя в ФНЛ считаю правильным. Сейчас после 24 февраля и всех заявлений со стороны Гейропы — по-другому назвать ее не могу — иного выхода не вижу.

— Даже так?

— А зачем на нее смотреть? Надо заниматься развитием российского футбола. Посмотрите, сколько в РПЛ появилось молодых российских игроков. Например, «Крылья Советов» — сколько ребят оттуда забрали в топ-клубы? По интенсивности и качеству игры команда выглядит достойно, футболисты, опять же, на слуху.

Вопрос только в нас самих — в нашей работе, в детско-юношеском футболе. Вот чем надо заниматься, тогда станем конкурентоспособны. А получается так, что места наших молодых занимают средние исполнители из других стран и средних европейских лиг, либо звезды приезжают доигрывать. Зачем нам это?

По нормальному пути пошел «Зенит»: взяли играющих и техничных легионеров. Они дают толчок, поднимают планку и держат ее. Вот Карраскаль и Медина приехали в ЦСКА, выглядели одно время супер, но потом растворились. Есть вопросы к их лидерским качествам. А в Петербурге иностранцы, наоборот, на ведущих ролях и выводят команду на высокий уровень.