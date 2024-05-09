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«У своих ворот»

Сегодня, 21:05

Митрофанов о дебютном сезоне МФЛ Северо-Запад: «С 2025 года этот турнир будет идти во всех регионах»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал открытие первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.

— Знаете, что старт Юношеской футбольной лиги был дан в 2019 году, в 2021 году мы также организовали межрегиональные юношеские лиги, которые по плану должны выглядеть как федеральные и завершаться молодежным первенством. Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал турнир Северо-Запада, в следующем году этот возраст будет играть и во всех регионах нашей страны. Отрадно, что Санкт-Петербург является лидирующим регионом в развитии футбола, в том числе детско-юношеского.

— Расскажите пару слов о формате турнира.

— Количество команд должно быть таким же, как и в Юношеской футбольной лиге, но не все команды готовы выставлять старший возраст, потому что во многих школы ребята этого возраста уже выпустились, поэтому не все были готовы к проведению соревнований. Уверен, что в следующем году большее количество школ выставят свои команды.

— Планируется ли проведение турнира в других регионах?

— Да. Со следующего года этот турнир будет идти во всех регионах, но поскольку ЮФЛ Северо-Запад запустился на год раньше, чем в остальных федеральных округах, соответственно, молодежная футбольная лига появилась здесь на год быстрее, — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона МФЛ Северо-Запад.

В турнире, который пройдет в трехкруговом формате с мая по октябрь этого года, примут участие 6 команд 2005-2006 годов рождения — СШ-7 Петрозаводск, СШОР-5 Калининград, «Динамо-Вологда», СШОР «Экспресс» (Великие Луки), СШ «Ленинградец» и «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург).

МФЛ Северо-Запад станет продолжением системы Юношеских футбольных лиг и позволит футболистам продолжать получать регулярную игровую практику после выпуска из спортивных школ.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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