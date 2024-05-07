Тренер академии «Динамо» Кашин умер в 23 года на футбольном поле

Тренер партнерской детской школы московского «Динамо» Егор Кашин скончался в возрасте 23 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Специалист, работавший в структуре бело-голубых с командой U9, умер на футбольном поле во время игры. При этом причины смерти не уточняются.

«Семья школы ФК «Динамо» запомнит Егора Максимовича как светлого, отзывчивого, стремящегося к знаниям человека. Мы не сможем выразить всю ту боль и скорбь, которую испытываем, нам всем будет его не хватать», — говорится в сообщении.

Кашин завершил игровую карьеру в январе этого года. Ранее защитник выступал за клуб второй лиги «Муром», приняв участие в 34 матчах во всех турнирах и не отличившись результативными действиями.