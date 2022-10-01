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«У своих ворот»

Сегодня, 11:52

Игонин ответил на вопрос об интеграции новых субъектов РФ в российский футбол: «Надо взвесить все риски»

Игонин ответил на вопрос об интеграции новых субъектов РФ в российский футбол
Виктория Кравченко

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интеграции клубов из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в чемпионат России.

«Интеграция должна проходит не только внутри страны. Есть необходимость в принятии всем футбольным сообществом. Мы можем выстраивать систему, каким нам удобно образом, но вопросы участия в мировых первенствах и еврокубках очень важны. Мы видим, насколько сложно развивать футбол внутри себя, не понимая, как происходит это в других странах. Возможно ли в ближайшие годы решит вопрос команд из новых субъектов и Крыма и избежать санкций? Я думаю, это будет очень сложно сделать. И УЕФА, при всех разговорах о том, что они далеки от политики, во многом зависят от европейских стран, да и от американской стороны. Надо изначально взвесить все риски», — сказал Игонин «СЭ».

Источник: Игонин ответил на вопрос об интеграции новых субъектов РФ в российский футбол
Алексей Игонин
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Сергей Овчинников ответил на вопрос об интеграции футбольных клубов новых субъектов РФ в структуру РФС