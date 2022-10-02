Бывший директор «Чертаново» Ларин рассказал о своем пребывании в СИЗО

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о своем пребывании в СИЗО.

«Приехал в изолятор в 2 часа ночи, на следующий день уже смотрел в камере матч «Крылья Советов» — «Факел». Ждал гола от Дмитрия Цыпченко, но он не забил.

После этого показали «Спартак» — «Зенит», но я не смог досмотреть из-за объявленного в изоляторе отбоя. Подумал, что было бы хорошо, если бы РФС начинал трансляции матчей пораньше, учитывая время, когда в СИЗО выключают свет.

Больше спасибо всем за поддержку», — написал Ларин в социальных сетях.

В СИЗО-7 Капотня, выступающего в роли «карантинного СИЗО» Николай Ларин пробудет около двух недель, после чего будет переведет в один из московских следственных изоляторов.

В среду, 28 сентября, суд огласил приговор Ларину. Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).