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«У своих ворот»

Сегодня, 01:25

Известный журналист назвал тройку лучших игроков в истории советского футбола

Юрий Голышак
Обозреватель
Валерий Винокуров.
Фото Юрий Голышак,, «СЭ»
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Известный советский журналист Валерий Винокуров в интервью «СЭ» высказался о лучших игроков в истории футбола СССР.

— Стрельцов — игрок номер один в истории советского футбола?

— Яшин — номер один.

— Для вас лично — кто первый?

— Сергей Сальников мне больше всех нравился.

— Назовете трех футболистов в нашей истории — объективно сильнее Стрельцова?

— Любишь-то не за силу! Предположим, Игорь Нетто — выдающийся футболист. Но мне не близок был по игре. А вот Николай Дементьев гораздо ближе. Как Алик Мамедов или Юра Кузнецов. Я заметку писал под названием «Квартет виртуозов». Там были Николай Дементьев, Сальников, Мамедов и Кузнецов.

— Тройка лучших футболистов Советского Союза — за всю историю?

— Яшин, во-первых. Сальников. И Юра Кузнецов. Если четвертый — то Мамедов.

— Стрельцова нет даже в четверке. Допустим, вы были бы тренером «Торпедо». Стоите перед выбором — Стрельцова оставить в команде или Иванова. Так кого оставляем?

— Вся их сила была в паре! Но пользы команде приносил больше Иванов

Валерий Винокуров и&nbsp;Эдуард Стрельцов. «Стрельцова посадили из-за совсем другой женщины. Дочки замминистра». Новый поворот в деле великого футболиста
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