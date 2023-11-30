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«У своих ворот»

Сегодня, 17:19

Кубок легенд-2024 пройдет в Москве в феврале 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Кубок легенд.
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16-й турнир Кубок легенд-2024 имени Константина Еременко пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года на арене Дворца спорта «Мегаспорт» в Москве, сообщается в пресс-релизе турнира.

В 2024 году турнир пройдет в новом клубном формате: кубок разыграют Сборная иира и команды легенд московских клубов – «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также «Зенита».

В списке планируемых участников турнира в 2024 году присутствуют такие футболисты, как Рикарду Куарежма, Андрей Тихонов, Павел Погребняк, Эстебан Камбьяссо, Дмитрий Аленичев, Сейду Думбия, Егор Титов, Ивица Олич, Евгений Алдонин, Майкон, Ведран Чорлука, Джей-Джей Окоча, Кевин Кураньи, Флоран Малуда, Георгиос Карагунис, Нуну Гомеш, Стипе Плетикоса, Хуан Себастьян Верон и другие.

«Кубок Легенд» из года в год становится все более крупным и притягательным событием среди футбольных болельщиков. На матчи приходят целыми семьями! Одной из ярких особенностей турнира является тесная связь разных поколений футбольных легенд, но самое главное – возможность поделиться опытом с юными футболистами, поселить в их сердце страсть к этой безумной и невероятно вдохновляющей игре. Я счастлив быть частью этого события», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

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