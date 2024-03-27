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«У своих ворот»

27 марта, 14:55

Аджоев о НФЛ: «Лига с каждым годом набирает обороты. Всех участников объединяет любовь к футболу»

Гурам Аджоев.
Фото из личного архива
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Президент Народной футбольной лиги (НФЛ) Гурам Аджоев поздравил участников турнира с днем рождения лиги.

«Хотелось бы всех поздравить с очередным днем рождения Народной Футбольной Лиги. Ровно 8 лет назад было объявлено о создании Лиги, которая с каждым годом набирает обороты. Позади семь Всероссийских фестивалей, два международных турнира и в этом году мы готовимся провести два фестиваля: в начале лета среди игроков 45+, а осенью — в новом для всех нас формате 50+. Среди игроков, выступающих в НФЛ, люди разных профессий и разного социального статуса. Но всех нас объединяет любовь к футболу и стремление добиваться наивысших достижений. Я благодарен каждому из вас, кто играет и следит за развитием Лиги», — сказал Аджоев.

НФЛ была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди людей старше 45 лет.

Гурам Аджоев
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