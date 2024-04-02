152 проекта вышли в решающую стадию конкурса «Россия — футбольная страна»

Участниками национального этапа четвертого сезона конкурса «Россия — футбольная страна» стали 152 проекта, сообщается на официальном сайте РФС.

Отмечается, что победители и призеры решающего этапа будут определены до 24 мая.

На межрегиональном этапе участвовали 294 проекта-победителя регионального этапа. Всего в конкурсе заявлены 444 проекта из 76 регионов.

В рамках конкурса представлено восемь номинаций: лучший массовый проект в футболе; лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья; лучший проект для женщин; лучшая любительская лига; лучший любительский клуб; лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола; лучшая футбольная инициатива; лучший проект для детей.

Конкурс проводится при поддержке Минспорта России. Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. За второе место полагается 300 тысяч, за третье — 250 тысяч.