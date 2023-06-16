Самедов поделился впечатлениями от матча легенд «Зенита» со сборной России-2008

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился своими впечатлениями от матча легенд «Зенита» и сборной России образца 2008 года (1:1).

«Отличная идея организовать такой матч. Когда такие матчи проводят, всегда приятно поиграть, доставить удовольствие и себе, и болельщикам. В 2008 году я еще не был в сборной России, но я был в ней в 2018-м. Понятно, что достижения и 2008-го, и 2018-го года важны для нашего футбола. Это отпечаток больших турниров и наших успехов. Кого смогли, тех и собрали, по возможности. В любом случае что есть, то есть. Главное было доставить удовольствие болельщикам. Игра «Спартака» в минувшем сезоне? Я не буду комментировать «Спартак». Самое главное, что «Факел» сохранил путевку в премьер-лигу», — приводит слова Самедова «Спорт День за Днем».

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.