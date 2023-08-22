Судью из Камеруна избили во время футбольного матча в Челябинске

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Судью Максиме Жоржа избили во время футбольного матча 18-го тура между «Бажовом» и «Катреном», которые входят в «Северо-западную лигу Челябинска».
Драка произошла 20 августа. Как сообщает Ura.ru, в концовке встречи недовольный работой камерунского судьи игрок «Бажова» Тельман Снджоян нанес рефери несколько ударов в лицо и корпус.
После этого арбитр решил ответить игроку, но тот сразу же повалил Жоржа на газон. Затем обоих разняли. Эпизод попал в прямую трансляцию, организованную в Youtube.
Отмечается, что Снджояну могут запретить участие в лиге.