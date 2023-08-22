Адамов поделился воспоминаниями о работе Слуцкого в «Москве»

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил о времени, проведенном в футбольном клубе «Москва».

«Был ли любимчиком у Слуцкого? Точно нет! Серега Семак у меня однажды спросил: «Слушай, Адам, ты же человек Слуцкого?» — «Да». — «А че он тебя тогда так душит!?» И правда душил. Выхожу — забиваю — меня сажают на скамейку. И так несколько раз подряд. Я злился, но сейчас понимаю, что на месте тренера делал бы то же самое. Я был как цепной пес. Когда выходил со скамейки, ненавидел Слуцкого. И на этой ненависти давал результат — мог за отведенные 15 минут два положить. Футбол — это тактика, шахматы. Но Слуцкий знал, что на последние минуты выйдет этот бешеный и сделает что-то хорошее», — приводит слова Адамова Sport24.

Адамов выступал за «Москву» с 2005 по 2008 год. Всего за клуб он провел 77 матчей, забил 29 мячей и отдал 12 результативных передач.