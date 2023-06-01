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Медиалига (МКС)

Сегодня, 05:51

Президент 2Drots: «Было бы кайфово сыграть с «Манчестер Сити» или «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент 2Drots Никита Панасюк, известный как Некит, рассказал о планах сыграть международный матч.

«Нельзя говорить, что ЦСКА для 2Drots — пройденный этап. Конечно, хотелось бы сыграть еще с кем-нибудь посильнее, но у нас тут тоже сильные команды. Было бы кайфово сыграть с «Манчестер Сити» или «Реалом», но для меня быть реалистом — это обыгрывать клубы РПЛ. На данный момент нам рановато играть с европейскими командами, но все возможно в этой жизни. Думаю, что за этот год 2Drots смог вырасти еще сильнее как бренд. Поэтому, чем черт не шутит, зимой попробуем организовать какой-нибудь международный матч.

Также мы думали организовать международный матч с иностранными медийными командами. Все возможно, но на данный момент мы начинаем играть в апреле Медиалигу, а в декабре заканчиваем. Плюс есть МКС, плотный график. Если мы на зиму с кем-нибудь договоримся о матче, люди это узнают. Мне пока кайфово играть в таком графике как сейчас. Это не превращается в рутину. Я получаю эмоции, о которых можно мечтать, у нас своя медийная команда. Это дает эмоции, которых мало не бывает", — цитирует Metaratings.ru Некита.

Источник: https://metaratings.ru/news/soosnovatel-2drots-nekit-bylo-by-kaifovo-sygrat-s-manchester-siti-ili-realom-255430/
Футбол
ФК 2Drots
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