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Медиалига (МКС)

6 сентября, 16:54

39-летний Жирков может сыграть за команду из медиалиги

Иван Шитик
Корреспондент

Известный футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Юрий Жирков сыграет за одну из команд медиалиги.

«Не думаю, что Жирков будет в какой-нибудь Второй лиге доигрывать. Он самодостаточный человек. Жирков добротный, хороший игрок, но его преследует травма. У него была более чем достойная карьера, и после «Челси» пойти в тамбовский «Спартак», где он начинал, — не его вариант. Если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига. Профессионально в РПЛ он уже закончил», — сказал Сафонов Legalbet .

С лета 39-летний россиянин является свободным агентом. Его последним клубом были «Химки», за которые он выступал с января 2022 года. Футболист принял участие в 3 матчах подмосковной команды и не отличился результативными действиями.

Жирков — пятикратный чемпион России, также он по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, футболист становился обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Источник: https://legalbet.ru/news/agent-safonov-zhirkova-uvidim-v-medialige/
Юрий Жирков
Алексей Сафонов
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