Баста — о возможной игре в медиалиге: «Мне надо два месяца, чтобы скинуть вес»

Российский музыкант и владелец команды «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос о возможности сыграть в матче медиалиги.

«Мне точно надо два месяца, чтобы скинуть вес. Я психологически готов выйти и сыграть. Но мы не хотим сделать так, чтобы на поле за «СКА Ростов» вышли 10 хороших футболистов и толстяк. Мы не хотим заниматься развлекательными моментами, хочется, чтобы команда показывал футбол», — заявил Баста.

Главный тренер «СКА Ростов» Денис Попов также оценил вероятность выхода Басты на поле.

«У нас место в составе никому не забронировано. При определенных обстоятельствах все может быть», — отметил он.

25 января Баста сообщил, что его клуб «СКА Ростов-на-Дону» переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

В прошлом сезоне «СКА Ростов» стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.