Баста планирует попросить футболистов «СКА Ростова» поучаствовать в записи новой песни

Известный певец и президент «СКА Ростова» Василий Вакуленко (Баста) хочет задействовать игроков команды в записи нового трека.

«Что касается трека для нашего клуба, это будет диссовый клип. С ответной энергией все будет, очень жестко. У меня есть идея, чтобы это читал не только я, а у каждого игрока была своя строка. Снимем в детройтском стиле. Бит уже готов, он очень крутой, осталось добавить два четверостишья. Конечно, обсудим с ребятами возможность принять участие в этом треке. Ожидать трек можно в ближайшее время», — приводит ТАСС слова Басты.

25 января Баста сообщил, что его клуб «СКА Ростов-на-Дону» переходит из второй лиги в медиалигу. В прошлом сезоне команда стала второй в группе 1 «Б» второго дивизиона.