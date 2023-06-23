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Медиалига (МКС)

Сегодня, 20:46

Байдачный опроверг информацию о том, что он может возглавить белорусский клуб медиалиги D Media

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Терека», «Факела», «Ростова» Анатолий Байдачный прокомментировал информацию о том, что он может возглавить белорусский клуб медиалиги D Media.

«Я возглавлю любительский клуб? Впервые от вас слышу. Чушь какая-то. Никаких переговоров ни с кем не вел. В данный момент у меня в принципе нет мыслей продолжать тренерскую карьеру. Сейчас бы скорее поработал консультантом или помощником при каком-то молодом тренере. А опять все это брать на себя — очень сложно. Помогать — да, готов. А про медиалигу я даже ничего не знаю. Оттуда ко мне никто не обращался», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-vozglavlyu-li-ya-klub-medialigi-chush-kakaya-to-nikakih-peregovorov-ne-vel/
Футбол
Анатолий Байдачный
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