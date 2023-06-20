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Сегодня, 21:28

Ондуа не исключил, что после завершения профессиональный карьеры окажется в медиафутболе

Виктория Кравченко
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Футболист «Ганновер 96» Гаэль Ондуа допустил, что после завершения профессиональной карьеры может продолжить играть в медиафутболе. Он также рассказал, что думает об уровне этой лиги.

— Мне интересно, но нужно еще сходить на пару матчей, тогда можно будет сделать выводы. Сегодня меня впечатлило как ребята играли.

— Мы тебя можем увидеть после завершения карьеры в медиафутболе?

— Не знаю, в жизни нельзя говорить никогда, посмотрим. Пока надо играть в профессиональном футболе, — цитирует Ондуа Metaratings.ru .

27-летний играет за «Ганновер» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел за немецкий клуб два матча, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/ondua-ne-isklyuchil-chto-mozhet-pereiti-v-mediafutbol-posle-zaversheniya-professionalnoi-karery-260287/
Гаэль Ондуа
ФК Ганновер
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